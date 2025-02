Trump quiere enviar a criminales estadounidenses a cárceles en el extranjero

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su intención de deportar a criminales estadounidenses reincidentes a cárceles en el extranjero si la legislación lo permite.

Durante unas declaraciones en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que existen países dispuestos a aceptar a estos delincuentes a cambio de una tarifa, lo que representaría un ahorro para el sistema penitenciario estadounidense.

“Son personas horribles. Los ves empujando gente al metro justo cuando el tren se acerca. La semana pasada, un hombre que caminaba simplemente vio a alguien esperando el tren, que venía a 40 millas por hora, y lo empujó a las vías. Eso pasa todo el tiempo. Estas son personas enfermas”, señaló.

Trump enfatizó que trasladar a estos delincuentes a prisiones en otros países sería una alternativa más económica y al mismo tiempo un elemento disuasorio contra la criminalidad.

“Si pudiéramos sacarlos de nuestro país, hay otras naciones que los aceptarían. No es diferente a un sistema penitenciario, solo que sería mucho menos costoso y sería un gran elemento disuasivo. Enviarlos a otros países”, recalcó.

La propuesta de Trump cobra relevancia tras la reciente propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien propuso albergar a criminales peligrosos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en la mega prisión CECOT.

Al preguntarle si pagaría a El Salvador por recibir a estos reclusos, Trump respondió:

“Es mucho, pero es una tarifa muy pequeña en comparación con lo que pagamos a las prisiones privadas. Una tarifa muy, muy pequeña. No lo sé. Tendremos que averiguarlo legalmente. Solo digo que, si tuviéramos el derecho legal para hacerlo, lo haría sin pensarlo dos veces. No sé si podemos o no. Lo estamos analizando ahora mismo”.

El mandatario insistió en que sacar a estos criminales del país contribuiría significativamente a la reducción de la violencia en Estados Unidos:

“Si pudiéramos deshacernos de estos animales y enviarlos a otro país bajo la supervisión de alguien que reciba una tarifa relativamente baja para mantenerlos, porque, ¿saben qué? Son criminales. Se les llama criminales peligrosos. Han estado en la cárcel 40 veces. Hay uno que ha sido arrestado 42 veces. Y cada vez que sale, vuelve a cometer otro crimen en menos de 24 horas”.

Trump también criticó el sistema judicial estadounidense, asegurando que es más severo con figuras como él que con criminales peligrosos, y reiteró que la deportación de reincidentes reduciría automáticamente el crimen en el país.

Trump sobre el uso de la Base Naval de Guantánamo para criminales peligrosos

Horas antes de que se realizara las primeras deportaciones de convictos a la Base Naval de Guantánamo, el presidente de Estados Unidos destacó este martes a la prensa que la instalación tiene “mucho espacio para albergar a muchas personas”, lo que podría convertirla en una alternativa viable para reforzar la seguridad nacional.

“Sí, hay mucho espacio para acomodar a muchas personas. Y sí, vamos a usarlo. Ya está operativo. Lo tenemos sin costo, pero podríamos hacerlo aún más seguro y menos costoso”.

El mandatario también afirmó que otros países han expresado interés en aceptar criminales estadounidenses y hacerse cargo de su encarcelamiento a cambio de una tarifa.

Sin embargo, enfatizó que solo se enviaría a Guantánamo o a prisiones extranjeras a los delincuentes más peligrosos.

Trump reiteró que su plan incluiría tanto a criminales peligrosos como a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves en EE.UU., aunque aclaró que cualquier medida dependería de la legislación vigente.

