Cubanos reaccionan con indignación ante incertidumbre sobre reparación de termoeléctrica Guiteras

La incertidumbre sobre la reincorporación de la termoeléctrica Antonio Guiteras al sistema eléctrico nacional (SEN) ha provocado una ola de indignación y escepticismo entre los cubanos, quienes, a través de redes sociales, manifestaron su frustración ante la falta de soluciones concretas al problema de los apagones.

Desde hace varios días, la Guiteras, una de las principales generadoras de electricidad en Cuba, se encuentra fuera de servicio, y aunque las autoridades han dado informaciones contradictorias sobre su reparación, el malestar popular no deja de crecer.

Según los reportes oficiales, la planta podría reincorporarse el próximo viernes, pero los ciudadanos dudan de que esto realmente suceda y, en cambio, temen que, incluso si entra en funcionamiento, vuelva a salir del sistema en pocos días.

Los comentarios en las redes sociales de CiberCuba reflejan el desencanto generalizado. “Jjjjjjjj si yo fuese el que tiene que dar los partes me buscaría otro trabajo”, comentó una usuaria, en referencia a la constante improvisación en los reportes de la Unión Eléctrica (UNE).

Otro usuario ironizó: “Puede que se reincorpore el viernes, y el lunes vuelve a salir por un dolor de cabeza, de muela, quizás le dé fiebre o diarrea… y así es todo el año”.

Mientras tanto, la situación en las provincias sigue siendo crítica. Residentes de zonas como Granma, Cienfuegos, Matanzas y Camagüey han denunciado cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias.

“Llevamos 16 horas seguidas sin corriente y veremos cuántas más”, expresó una ciudadana. Otro usuario agregó con indignación: “En este país lo que se dispara es la falta de respeto”.

El descontento se ha intensificado debido a la percepción de que La Habana sigue siendo privilegiada en la distribución eléctrica.

“Nosotros tenemos que estar apagados para que la capital tenga corriente”, denunció un usuario, mientras otro preguntó con sarcasmo: “¿A qué termoeléctrica pertenece La Habana, o tiene una particular?”.

Otros usuarios han expresado su desesperación por las condiciones de vida que los apagones prolongados generan. “Ya es demasiado; 15 horas sin corriente y cuando la ponen son 45 minutos, la comida se echa a perder y sin agua ni para tomar, ni para bañarse. ¿Hasta cuándo mi Cuba tiene que seguir aguantando?”, manifestó una persona afectada.

Muchos también critican el uso de los recursos del país, afirmando que el gobierno prioriza la construcción de hoteles sobre la inversión en infraestructura eléctrica.

“En lugar de hacer tantos hoteles, deberían haber hecho una termoeléctrica moderna”, opinó una usuaria. Otro comentario reflejó la misma indignación: “Compran aviones de millones de dólares, pero no pueden garantizar electricidad para el pueblo”.

La indignación generalizada ha llevado a que muchas personas pierdan la esperanza de una solución: “Lo que tiene que acabar de desconectarse es el comunismo, basta ya…”, escribió un usuario.

El panorama no parece mejorar a corto plazo. Con termoeléctricas envejecidas y un sistema eléctrico en colapso, los cubanos siguen enfrentando apagones constantes, con la incertidumbre de no saber cuándo ni por cuánto tiempo tendrán electricidad. “Aquí lo único que falta es que se abra la tierra y nos trague”, expresó un ciudadano exasperado.

Mientras los apagones continúan, la población se siente cada vez más agotada y desesperanzada. “No hay comida, no hay gas, no hay luz… Cuba es el país de la miseria”, concluyó una usuaria, reflejando el sentir de miles de cubanos que no ven salida a la crisis energética.