Conmoción en Matanzas: Testimonios sobre el hombre que murió devorado por cocodrilos en Guamá

En las últimas horas han salido a la luz estremecedores detalles de allegados, vecinos y testigos del trágico incidente en que un cubano murió devorado por cocodrilos en la mañana del pasado viernes, tras caer en un criadero de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata.

El lamentable suceso tuvo lugar específicamente en el centro turístico Boca Guamá, en la provincia de Matanzas.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada oficialmente, aunque vecinos de la localidad señalaron que se llamaba "Pablo", y era conocido como "El Chino".

Según relataron testigos y conocidos, el hombre aparentemente tomó la decisión de lanzarse al criadero voluntariamente y en estado de embriaguez.

Testimonios estremecedores

Kevin Fernández, trabajador del lugar, presenció el suceso y describió la escena como aterradora.

"Todo fue delante de mí, soy trabajador de ahí y él solo se tiró. Andaba ebrio, la escena más espeluznante que he vivido en mi vida. Las imágenes no salen de mi cabeza. Es la primera vez desde el año 1959 que se hizo el criadero que pasa un suceso de este tipo", dijo Fernández en el apartado comentarios de uno de los tantos foros en que ha sido publicada la información.

Por su parte, Marinita Núñez Alarcón, sobrina de la víctima, expresó la consternación de la familia y cuestionó las medidas de seguridad del criadero.

"El señor era mi tío. Él salió temprano como todos los días a hacer mensajería, pero ¿quién iba a pensar que se dirigiría a ese lugar? Su familia está triste, y sus hijos por supuesto, por el horroroso hecho. Por favor, respeten el dolor ajeno con comentarios que no vienen al caso. Todos tienen familia y cualquier cosa puede suceder", dijo Núñez Alarcón.

"Quizás ese día no estaba bien equilibrado, pero no sabemos por qué se tiró o si se resbaló, no sabemos", añadió.

La mujer dijo que su tío "era muy conocido y sociable", y cuestionó que los custodios lo dejaran entrar a esa hora.

"Ahora, lo que no entiendo es qué hacían los custodios que lo dejaron entrar a esa zona y a esa hora. Evidentemente, no hicieron bien su trabajo. Ya no hay remedio para lo ocurrido, pero puede suceder otra vez", concluyó.

Otro testigo, Leonel García, camarero de Jagüey, aseguró que el hombre no cayó accidentalmente, sino que se lanzó intencionalmente.

"No se cayó, se tiró. Se quitó la ropa, se quedó en paños menores y empezó a gritar que llevaba cuatro días sin pan y sin comer", apuntó García.

El drama detrás de la tragedia

Conocidos de "El Chino" aseguran que atravesaba momentos difíciles en su vida personal. Rolando Bencosme, quien lo conocía, reveló que el hombre estaba en una situación desesperada.

"El Chino era buena persona, pero la vida es complicada. Estaba muy mal con su familia. Hace dos días había hablado conmigo, me dijo que estaba obstinado de la vida. Hoy era su cumpleaños, según él, y su familia lo había dejado de lado", dijo Bencosme.

"Estaba como todos en este país, bien jodidos. No hay oportunidades para nadie, y no se puede hablar. Como dice el gallego de Pi, no somos capaces de entender los problemas, y no todos tenemos la misma capacidad de digerir todo esto. Pero estamos muy mal, no tenemos opciones, como él tampoco la tuvo. Y me disculpan sus familiares, que en paz descanse. Cuando uno llega a ese límite, ya no te importa nada. Así vivimos los cubanos día a día", concluyó.

Vecinos del fallecido también lamentaron lo sucedido.

"En paz descanse mi vecino, El Chino, siempre con su equipo de música. No se merecía esta muerte tan dura. Qué desgracia. ¿Cómo estaría esa alma y su cabeza para hacer esto? Solo él sabe lo que estaba pasando. Descansa en paz, Chino, tus vecinos y amigos te recordaremos siempre. Mucha luz para ti", dijo Niurka Quintana

Melissa Pérez Castillo, otra vecina, también compartió su dolor por la pérdida de un hombre que calificó de trabajador y querido.

"El Chino era buena persona. Pablo, como se llamaba, era un trabajador, un buen vecino. Pero la vida y las condiciones no estaban de su lado. Problemas que él tragaba, pasando trabajo, hambre... fue el detonante, ya no pudo más", dijo Pérez Castillo.

"Que en paz descanse, siempre lo recordaremos con su bocina escuchando música. Te vamos a extrañar, porque como él, pocos. Un grito al cielo. EPD", añadió.

El criadero de cocodrilos de Guamá es una de las atracciones turísticas más populares de la región y está dedicado a la conservación del Crocodylus rhombifer, una especie endémica de Cuba en peligro de extinción.

La zona cuenta con medidas de seguridad, así que se desconoce cómo el hombre logró acceder al área restringida y si hubo negligencia en la vigilancia del recinto.

Hasta el cierre de esta nota, fuentes oficiales continúan sin pronunciarse sobre lo ocurrido.