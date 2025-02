MINSAP califica de "proeza salvadora" operación a un niño en Sancti Spíritus en medio de críticas por el caso de Damir

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) compartió en su página de Facebook una publicación titulada "Proeza salvadora", en la que destacó la exitosa operación realizada por un equipo médico del Hospital Pediátrico Provincial José Martí en Sancti Spíritus.

Según el post, "un equipo médico concretó la compleja operación de extirpar un linfangioma quístico benigno de más de una libra en un paciente de apenas cuatro años de edad". La publicación añadió que "el niño Keiler Coca Valdivia saldrá a correr en su caballo sin bridas" y celebró el trabajo de los profesionales como ejemplo de dedicación y entrega.

La publicación, en la que no faltaron los buenos deseos para el menor, las celebraciones por el éxito de la intervención y las felicitaciones por el esfuerzo médico, también provocó duras críticas al sistema de salud cubano, señalando sus carencias y recordando el caso del niño Damir Ortiz.

"¿La familia tuvo que llevar los materiales o los había en el hospital? Mi vecino tiene que operarse y lo mandaron para la casa hasta que consiga todo para la operación", comentó un usuario, reflejando las carencias que enfrentan pacientes en otros centros de salud.

Otros señalaron que esta publicación parecía un intento de mejorar la imagen del sistema sanitario. "Ustedes tienen una desvergüenza total. Hacer propaganda con un niñito para desvirtuar la atención sobre el otro. #SOSDAMIR"; "No corran ahora. Que no es solo el caso de #Damir hay miles de ejemplos. Muchas madres callan por miedo a represalias, conozco personalmente un caso de una madre con un hijo con parálisis, por negligencia al nacer. Pero hay miles, miles. La información se les ha ido de las manos", les dijeron en ese sentido.

"Qué bien por ese niño, pero andan corriendo ahora por el caso Damir. Ojalá fueran así con todos", escribió un comentarista. "¿Qué pasa con Damir?¿Por qué tanta espera para un papel que en 5 minutos se hace?", preguntó otro.

Mientras algunos aplaudieron el esfuerzo médico, las críticas también cuestionaron el enfoque del MINSAP en su comunicación pública. "Muchas felicidades, pero aún faltan muchos más. Así que no a los triunfalismos, hacen mucho daño y tienden a minimizar los problemas".

"Me parece bien que el Ministerio de Salud se preocupe por su comunicación institucional, ¿pero solo en las crisis de comunicación?", se preguntó otra persona.

El caso del niño cubano Damir Ortiz fue mencionado recurrentemente en los comentarios. "¿Y por qué no hicieron lo mismo con #SOSDAMIR hace 10 años atrás, o cuando aún tenía mejor pronóstico? ¿Por qué esa madre sufre tanto y no recibe la ayuda que necesita para que su hijo tenga calidad de vida", escribió un usuario. "¿Por qué esto me huele a propaganda barata para opacar un poco lo del caso de Damir?"; "Felicidades por el triunfo pero y Damir ¿qué? Por favor, por un problema de humanidad, dejen el orgullo y aléjense de las cuestiones políticas y acaben de dar la carta para que pueda ser otorgada una visa y ser atendido en otras partes EU, Europa, en donde sea, el tiempo se acorta y también él tiene que tener una oportunidad", acotaron otros.

El caso Damir Ortiz: un contraste que genera indignación

El niño cubano Damir Ortiz Ramírez, de 10 años, padece neurofibromatosis tipo 1, un neurofibroma plexiforme en el ojo derecho y una posible leucemia en estudio. Desde 2023, su caso se ha convertido en un símbolo de las carencias y obstáculos del sistema de salud cubano.

Según su madre, Eliannis Ramírez, Damir requiere un tratamiento especializado que no está disponible en Cuba. Un hospital en Miami aceptó recibirlo, ofreciendo acceso a terapias avanzadas que no existen en la isla. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) se ha negado a emitir una carta que certifique que el tratamiento no está disponible en Cuba, documento imprescindible para obtener una visa humanitaria.

Recientemente la Embajada de Estados Unidos en La Habana denegó la visa humanitaria a Damir debido a la falta de esta documentación. El MINSAP, por su parte, argumentó que el menor "ha contado con atención médica especializada y acceso a medicamentos de alto costo". Según declaraciones de medios oficialistas, el ministerio aseguró que invirtió 500,000 dólares en el medicamento Koselugo (selumetinib), dirigido al tratamiento de su enfermedad, y que Damir ha recibido monitoreo continuo con tecnología avanzada, como resonancias magnéticas nucleares de alto campo.

Sin embargo, la madre de Damir y activistas involucrados en la campaña #SOSDAMIR han denunciado que el sistema de salud no tiene los recursos ni la capacidad necesaria para tratar al menor. Eliannis Ramírez ha señalado en varias ocasiones que el tumor de su hijo afecta zonas del cerebro consideradas inoperables en Cuba y que la falta de insumos básicos, como medicamentos para controlar el dolor, agrava su situación.

El MINSAP también ha justificado su negativa a emitir la carta al afirmar que un traslado al extranjero podría empeorar la condición del menor. En una declaración pública, indicaron que "por la complejidad de la enfermedad y lo reservado del diagnóstico, el paciente no tiene criterio de traslado; pues correría, entre otros riesgos, el de una parada cardiorrespiratoria". Esta posición ha sido duramente cuestionada por activistas y ciudadanos, quienes consideran que el estado utiliza este argumento para evitar admitir fallas en el sistema de salud.

Actualmente, Damir permanece ingresado en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana, con complicaciones renales e inflamación ocular. Según su madre, cada día que pasa sin acceso al tratamiento especializado que necesita pone en peligro la vida del menor. La campaña de recaudación en GoFundMe, liderada por la activista Diasniurka Salcedo, busca cubrir los 40,000 dólares necesarios para el tratamiento y viaje del niño, pero la falta de la carta del MINSAP sigue siendo el mayor obstáculo.

El caso de Damir Ortiz, que inicialmente se hizo público en 2023, ha generado indignación tanto dentro como fuera de Cuba. Mientras tanto, el contraste entre las acciones del MINSAP en este caso y la celebración de una "proeza médica" en Sancti Spíritus no ha hecho más que avivar las críticas al sistema de salud cubano.

