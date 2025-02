Solo daños materiales tras accidente de ómnibus en carretera a Turiguanó, Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

Un ómnibus de la empresa Transmetro que transportaba a trabajadores del Turismo se accidentó en la tarde de este lunes en la carretera a Turiguanó, en Ciego de Ávila, sin que ninguna persona resultara herida, según informes preliminares.

La guagua de la marca Yutong solo sufrió daños materiales tras reventarse uno de sus neumáticos y chocar contra un poste, según informaron usuarios en publicaciones en Facebook. En el vehículo viajaban empleados de las instalaciones turísticas ubicadas en el Archipiélago Jardines del Rey.

El incidente ocurrió en la misma carretera donde semanas atrás un trágico accidente cobró la vida de siete personas y dejó a cerca de 60 con heridas. El 20 de enero, en la vía que enlaza a Morón con la Isla de Turiguanó se produjo un choque frontal de dos ómnibus de transporte de trabajadores del Turismo, del que fue responsable el conductor de uno de los vehículos, según el dictamen de las autoridades.

Este lunes, alrededor de las dos de la tarde, otro accidente en esa carretera sobresaltó a los ocupantes del autobús involucrado, pero todos salieron ilesos.

Así lo reportó Daniel Castro en varios grupos de Facebook: “Afortunadamente, nada grave ocurrió”, afirmó.

Las fotos que publicó muestran los cristales rotos del parabrisas, la puerta y ventanillas del ómnibus.

Trabajadores que viajaban en el vehículo y familiares de algunos de ellos confirmaron que “no les pasó nada a las personas”, y la guagua sólo tuvo daños materiales.

Ante comentarios sobre la responsabilidad del chofer en el incidente y especulaciones sobre si manejaba a exceso de velocidad, varios defendieron al conductor.

“Cuando pasa un evento como este, siempre buscamos un culpable, en este caso el más vulnerable es el chofer, y juzgamos, comentamos sin saber. El chofer del accidente no toma, no corre, con mucha experiencia. Gracias a él, nuestro colectivo de trabajo del Hotel Sol Coco, turno 3 a 11, se encuentra bien; de ser diferente, creo que no estuviéramos haciendo el cuento”, subrayó una empleada del polo turístico.

“Lo sucedido fue la explosión de un neumático y al suceder esto la dirección del ómnibus se descontrola. Este es un excelente trabajador y esas eventualidades le pasa a todo aquel que esté detrás de un timón; por favor, al comentar primero vayan a la versión exacta de lo sucedido”, advirtió una trabajadora de Transmetro.

Con su versión coincidieron muchos, quienes responsabilizaron a las autoridades por la desatención del parque automotor. “En este caso no se le puede echar la culpa al chofer, simplemente, que tienen que mejorar las guaguas donde transportan trabajadores, porque esas guaguas están caminando gracias a los choferes y fue por una goma reventada, y ahora el pobre chofer, por fuera, tiene que comprar una goma que le cuesta hasta 30 mil pesos porque nadie se ocupa de eso”, argumentó otra mujer.

Las semanas iniciales de 2025 han dejado una estela de numerosos accidentes en las carreteras del país, muchos de ellos con desenlace fatal.

Además del siniestro en Ciego de Ávila, en el primer mes del año, se reportó otro fatídico suceso en Holguín. Seis miembros de una familia murieron luego de que el conductor del auto donde viajaban perdiera el control y chocara contra una tubería metálica de gran tamaño en una carretera del municipio de Mayarí.

A inicios de este mes, un matrimonio perdió la vida al chocar el carro donde iban con un carretón de caballo, en la Carretera Central en Ciego de Ávila.

Según estadísticas oficiales, en 2024 se reportó un descenso en el número de eventos viales, y las cifras de muertos y heridos con respecto al año precedente.

En total, se registraron 7,507 accidentes, 634 muertes y 6,613 heridos, indicadores que fueron inferiores a los de 2023, según el Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Las autoridades siguen apuntando a la responsabilidad de los choferes como la principal causa de accidentes en el país.

