Consejos de un cubano para triunfar en EE.UU.: "Aquí se viene a trabajar, no a llorar"

Un cubano residente en Nebraska compartió un video en TikTok en el que aconseja a los migrantes sobre cómo enfrentar la vida en Estados Unidos. Con un mensaje directo y sin rodeos, el usuario Soy Edgy enfatizó que en ese país "se viene a trabajar, no a llorar", dejando claro que el esfuerzo y la disciplina son esenciales para salir adelante.

En el video compartido en su perfil @soy_edgy explica su visión sobre la realidad de los inmigrantes en EE.UU. "Si tienes fiebre, tómate un Tylenol y ve para el trabajo. Si estás deprimido porque extrañas tu país, eso a nadie le importa. Todo el mundo tiene problemas y, ¿sabes qué?, quejándote no vas a pagar las cuentas", afirma en un tono contundente. Además, recalca la importancia de hablar inglés para tener mejores oportunidades: "Muchísimos latinos trabajan y han emprendido en esta nación sin saber inglés, pero ser bilingüe te abre las puertas al crecimiento. Nadie dijo que colarte en un país que no es el tuyo era fácil, pero ya que estás aquí y quieres crecer, aprende inglés".

El video recibió diversas reacciones entre los usuarios de TikTok. Algunos respaldaron el mensaje del cubano, destacando su sinceridad y su enfoque en el esfuerzo personal. "CERO QUEJAS. Enfocados y ponerse Pa’ lo tuyo", comentó Carmen Y Juan. Otro usuario, Mendoza, advirtió sobre los riesgos de confiar en los demás: "No cabe duda decir, que no debes de prestar dinero aunque te duela el alma".

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su punto de vista. Rolando expresó su frustración por la situación laboral: "Mi única queja es que ahorita está difícil que contraten, he estado aplicando y en muchos lugares ni siquiera revisan la aplicación". En la misma línea, Kevin Vásquez A escribió: "Yo hablo inglés y no hay nada en USA".

Otros usuarios compartieron experiencias personales que coinciden con la visión del creador. Antonio Ghonzort ironizó sobre las dificultades económicas en EE.UU.: "Es un delito enfermarse en los Yunaites.. A trabajar de lo que sea mijo, los dólares no caen del cielo". The Queen elogió su perspectiva: "Veo todos tus videos, me gusta tu forma de pensar". Mientras que Mairon Jiménez resumió su opinión en una frase: "BIG FACTS".

El propio creador del video, Soy Edgy, respondió a varios comentarios, reafirmando su postura. "Este país es para facturar", escribió en una de sus respuestas. En otro mensaje, cuando le preguntaron sobre su nivel de inglés, afirmó: "Lo suficiente como para comunicarme, trabajar y tener amistades que no hablan español".

El debate sobre la mentalidad de los migrantes en Estados Unidos no es nuevo. La comunidad cubana ha crecido en los últimos años, enfrentando desafíos como la estabilidad laboral, la barrera del idioma y las políticas migratorias. Sin embargo, en redes sociales proliferan testimonios y consejos como los de Soy Edgy, que reflejan una realidad en la que el sueño americano puede ser alcanzable, pero con grandes sacrificios.

