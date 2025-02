"Trato todos los días de luchar durísimo para darle lo mejor a mi hijo": Desde la isla, madre cubana responde

Una joven madre cubana, conocida en redes sociales como anita.cubanita64, respondió contundentemente a un comentario en el que se la criticaba por quedarse en Cuba en lugar de emigrar, insinuando que no le importaba el futuro de su hijo. Su respuesta, compartida en un video de TikTok, ha generado un amplio debate en redes.

En su video, @anita.cubanita64 explicó que no es que ella no quiera salir del país, sino que emigrar es un proceso complejo que requiere apoyo familiar en el extranjero o recursos económicos de los que actualmente no dispone. "Parece que eres una de esas personas que piensa que salir de Cuba es hacer así y te fuiste de Cuba. No, salir de Cuba es súper complicado", afirmó.

La joven enfatizó que, aunque la situación en la isla es difícil, lucha diariamente para darle lo mejor a su hijo. "Tú no eres nadie para venir a decirme a mí si yo soy buena madre o si no lo soy. Eso no es problema tuyo", respondió tajante a la crítica.

Además, abordó otro cuestionamiento que suele recibir en redes sobre por qué decidió tener un hijo en Cuba dadas las condiciones actuales del país. "Si iba a esperar a que Cuba mejorara para tener un bebé, no iba a tener a mi familia nunca", expresó, agregando que siempre ha sabido que emigrar le resultaría casi imposible debido a la falta de familiares en el exterior.

Su respuesta recibió miles de interacciones y generó una ola de apoyo entre sus seguidores; muchos compartieron experiencias similares y destacaron lo complicado que puede ser el proceso migratorio, incluso para quienes tienen familiares fuera de Cuba.

"Emigrar se pronuncia y se escribe fácil, pero en cualquier país el proceso es complicado", comentó una usuaria, mientras que otra persona afirmó: "Si fuera fácil salir de Cuba, estaría sola. ¿A quién le agrada vivir así?". Otras personas resaltaron que el hecho de no emigrar no la hace menos madre, sino que demuestra su valentía y esfuerzo por su hijo.

Sin embargo, también hubo quienes discreparon en ciertos puntos. "No hay que tener un familiar fuera de Cuba para poder salir, mi esposo y yo lo logramos con nuestro propio esfuerzo", comentó otra seguidora.

Esta no es la primera vez que anita.cubanita64 comparte contenido sobre su vida cotidiana en Cuba. Recientemente, publicó otro video en el que mostraba las dificultades para cocinar con los recursos disponibles en la isla y en medio de constantes apagones reflejando la escasez y la lucha diaria de los cubanos por subsistir.

Su testimonio ha generado un amplio debate sobre la emigración cubana y las dificultades económicas que enfrentan muchas familias en la isla, al tiempo que deja claro que cada persona enfrenta circunstancias diferentes al tomar decisiones sobre su futuro y el de sus hijos.

