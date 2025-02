La Diosa enfrenta las críticas por su inglés: “No puedo avergonzarme por querer crecer”

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida artísticamente como La Diosa, sigue en el centro de la atención en redes sociales debido a las críticas que ha recibido por su pronunciación y dominio del inglés, sobre todo tras la salida de su tema “Always remember us this way”.

En los últimos días, la artista ha sido objeto de burlas y comentarios negativos antes y después del estreno de su reciente tema musical, el cual es interpretado junto a su hija Reychel.

Ante el intenso debate que ha despertado el cómo se expresa en el idioma inglés, La Diosa decidió recurrir a su Instagram para responder de manera general algunos de los comentarios mal intencionados.

“Ninguno de los que me criticaron me llegan a los talones, son baratijas todos. No puedo avergonzarme por querer crecer. Nos vemos pronto con otra en inglés. Para hablar mal de mí, analízate primero a ti. Maneja esa envidia que no hay cura para ese dolor. Para criticarme hay que superarme y, logro por logro, ser mejor que yo”, escribió.

Su declaración fue aplaudida por muchos de sus fans, quienes la han apoyado y defendido su esfuerzo por expandir su arte más allá del público hispanohablante.

Una reciente polémica por el mismo tema lo tuvo La Diosa con el locutor cubano y panelista del pódcast Destino Tolk en YouTube Frank Abel Gómez, quien la criticó duramente por su interpretación en inglés, señalando que la cantante "tiene demasiada pista para grabar tamaño sancocho".

Tras ver el videoclip en el popular programa del youtuber dominicano, Frank Abel no contuvo la risa y expresó: “Yo voy a mantener la teoría que mantuve desde el principio. En mi criterio personal, todo esto es una gran mentira de La Diosa, porque es imposible que la canción esté cromada, fuera de tono, desafinada, mal ecualizada… En la canción, su hija brilla y ella no”, dijo.

Además, sostuvo que la artista es capaz de ofrecer un mejor performance, porque “tiene mucha pista de NG La Banda, mucha pista de solista principal como para grabar tamaño sancocho”. “Por favor, eso no tiene ninguna coherencia”, resaltó.

La Diosa ha destacado que su incursión en la música angloparlante es un reto personal y una estrategia para ampliar su audiencia internacional.

