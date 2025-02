Zelenski insta a Europa a crear su propio Ejército para reforzar su peso geopolítico

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen Foto © X / @ZelenskyyUa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instó este sábado a los líderes europeos a conformar unas Fuerzas Armadas propias con el objetivo de garantizar la seguridad del continente ante Rusia y ganar independencia en la toma de decisiones geopolíticas, reduciendo la dependencia de Estados Unidos.

"Ha llegado el momento de crear las Fuerzas Armadas de Europa", afirmó Zelenski en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, por sus siglas en inglés). En su intervención, recalcó la necesidad de que el futuro del continente "dependa solo de los europeos", subrayando la importancia de una mayor autonomía estratégica para la Unión Europea.

El mandatario ucraniano criticó la reciente postura del presidente estadounidense, Donald Trump, quien, según él, no mencionó en ninguna ocasión el papel de Europa en las negociaciones entre Ucrania y Rusia durante una conversación telefónica. "Europa debe tener una silla en la mesa donde se decida su futuro", insistió.

En línea con el sentir expresado por varios líderes europeos en la misma conferencia, Zelenski alertó sobre la forma en que EE.UU. ha llevado a cabo contactos con Rusia y Ucrania sin involucrar a la Unión Europea y sus Estados miembros. "Ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania; ninguna decisión sobre Europa sin Europa", enfatizó.

El jefe de Estado ucraniano instó a los dirigentes europeos a crear una fuerza militar unificada que permita a EE.UU. ver a Europa no solo como un mercado, sino como un aliado con peso estratégico. En su mensaje al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que esta fuerza no pretende reemplazar a la Alianza Atlántica, sino equiparar la contribución de Europa con la de Washington.

Las declaraciones de Zelenski llegan en un contexto de creciente tensión internacional. Trump ha afirmado recientemente que Ucrania está lista para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, lo que ha generado preocupaciones en Kiev sobre una posible negociación sin su participación. Además, el presidente estadounidense ha manifestado su interés en que Rusia vuelva a formar parte del G7, lo que ha sido visto con recelo por los aliados europeos.

Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió al invitar a Trump a una reunión en Moscú, en lo que muchos analistas interpretan como un intento de fortalecer los lazos entre ambas potencias sin considerar el impacto en Ucrania y la UE. Zelenski, por su parte, ha dejado claro que no aceptará ningún acuerdo en el que Ucrania no esté directamente involucrada.

Además, la situación en el terreno sigue siendo tensa. Zelenski ha denunciado que Rusia atacó con drones una planta nuclear ucraniana, lo que supone una grave amenaza para la seguridad energética y la estabilidad regional.

"Si no es Bruselas, será Moscú. Es vuestra decisión", advirtió Zelenski, apelando a la unidad de la UE para afrontar los desafíos de seguridad del continente.

Por su importancia, CiberCuba comparte el texto íntegro de la intervención de Zelenski en la MSC:

En la Conferencia de Seguridad de Munich, hice hincapié en que la política europea no debe ser sólo prometedora, sino que debe hacer que Estados Unidos desee apoyar a una Europa fuerte. Europa debe decidir su propio futuro con confianza en su fuerza, de modo que los demás no tengan otra opción que respetar su poder.

La noche anterior a Múnich, un avión no tripulado ruso atacó el sarcófago que cubría el cuarto reactor en ruinas de la central nuclear de Chernóbil. Se trataba de un avión no tripulado Shahed, modificado por Rusia con tecnología iraní, que transportaba al menos 50 kg de explosivos.

Consideramos que se trata de un gesto profundamente simbólico por parte de Rusia. Hace poco, en Ucrania, hablamos de la energía nuclear como factor crucial para la seguridad energética, a pesar de los constantes ataques de Rusia. Nos estamos preparando para ampliar la central nuclear de Khmelnytskyi con la participación de empresas estadounidenses, incluida Westinghouse. Esto reforzará no sólo la seguridad energética de Ucrania, sino también la de toda Europa.

También hablamos con el presidente Trump y su equipo sobre la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, actualmente ocupada por Rusia. ¿Y cuál fue la respuesta de Rusia? Un ataque con drones contra el sarcófago de Chernóbil, que contiene polvo y escombros radiactivos.

No se trata de una locura, sino de la postura de Rusia. Un país que lanza este tipo de ataques no quiere la paz, no se prepara para el diálogo. Casi todos los días, Rusia envía hasta 100 drones Shahed, además de ataques con misiles balísticos y un número cada vez mayor de ataques aéreos con bombas. Pero eso no es todo.

Este año, Moscú planea crear 15 nuevas divisiones, es decir, 150.000 soldados, más que todos los ejércitos de la mayoría de los países europeos. Rusia abre nuevos centros de reclutamiento militar cada semana, y Putin puede permitírselo: los precios del petróleo siguen siendo lo suficientemente altos como para que pueda ignorar al mundo.

Tenemos información clara: este verano, Rusia planea enviar tropas a Bielorrusia, con el pretexto de “ejercicios de entrenamiento”. Así es exactamente como organizaron las fuerzas antes de la invasión a gran escala de Ucrania. ¿Esta fuerza rusa está destinada a atacar Ucrania? Tal vez. O tal vez… está destinada a usted.

No lo olvidemos: Bielorrusia limita con tres países de la OTAN y se ha convertido en un bastión militar ruso. Putin y Lukashenko admiten que Bielorrusia alberga ahora armas prohibidas: misiles de alcance medio e incluso armas nucleares. Putin considera a Bielorrusia como otra provincia rusa.

Si alguien está preparando una plataforma de lanzamiento militar, ¿qué debemos hacer al respecto? Y, lo que es más importante, ¿qué podemos hacer antes del próximo ataque? Ya ha habido provocaciones en las fronteras de Polonia y Lituania, en las que se han utilizado las crisis migratorias organizadas por los servicios de inteligencia rusos para fomentar el caos. Pero ¿qué ocurrirá si la próxima vez no se trata de migrantes? ¿Y si se trata de tropas rusas o norcoreanas?

No nos engañemos: los norcoreanos no son débiles. Están aprendiendo a luchar en una guerra moderna. ¿Y qué pasa con sus ejércitos? ¿Están preparados? Si Rusia lanza una operación de falsa bandera o invade desde Bielorrusia (como hizo en Crimea en 2014), ¿con qué rapidez responderán los aliados? ¿Responderán?

Ayer, aquí en Múnich, el vicepresidente de Estados Unidos lo dejó claro: la antigua relación entre Europa y Estados Unidos está llegando a su fin. A partir de ahora, las cosas serán diferentes y Europa necesita adaptarse.

Creo en Europa. Y ustedes también deben hacerlo. Insto a todos a actuar, por su propio bien, por el bien de Europa, por su gente, sus hogares, sus hijos y nuestro futuro compartido. Para ello, Europa debe volverse autosuficiente, unida por una fuerza común, ucraniana y europea.

En este momento, el ejército de Ucrania, apoyado por la ayuda internacional, está frenando a Rusia. Pero, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo detendrá? Seamos honestos: no podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga “no” a Europa en cuestiones que lo amenacen directamente.

Muchos dirigentes han hablado de que Europa necesita su propio ejército, un Ejército de Europa. Creo que ha llegado el momento. Hay que crear las Fuerzas Armadas de Europa. Esto no es más difícil que mantenerse firme frente a los ataques rusos, como ya hemos hecho. Pero no se trata sólo de aumentar el gasto de defensa en relación con el PIB.

El dinero es necesario, pero el dinero por sí solo no detendrá un ataque enemigo. Las armas y los soldados entrenados no son gratuitos, pero no es solo una cuestión de presupuestos. Se trata de que la gente se dé cuenta de la necesidad de defender su propio hogar.

Sin el ejército de Ucrania, los ejércitos europeos por sí solos no serán suficientes para detener a Rusia. Sólo nuestro ejército en Europa tiene experiencia real y moderna en el campo de batalla. Pero nuestro ejército por sí solo tampoco es suficiente. Necesitamos lo que ustedes puedan proporcionar: armas, entrenamiento, sanciones, financiación, presión política y unidad.

Tres años de guerra a gran escala han demostrado que ya tenemos las bases para una fuerza militar europea unida. Ahora, mientras libramos esta guerra y sentamos las bases para la paz y la seguridad, debemos construir las Fuerzas Armadas de Europa. De modo que el futuro de Europa dependa únicamente de los europeos y las decisiones sobre Europa se tomen en Europa.

Por eso estamos hablando con los líderes europeos y con los Estados Unidos sobre contingentes militares que puedan garantizar la paz, no sólo en Ucrania, sino en toda Europa. Por eso estamos desarrollando la producción conjunta de armas, especialmente drones.

El modelo danés de inversiones conjuntas para la producción de armas en Ucrania ya está funcionando, y lo está haciendo bien. Solo el año pasado, gracias a los esfuerzos de Ucrania y sus socios, fabricamos más de 1,5 millones de drones de distintos tipos. Ucrania es ahora el líder mundial en la guerra con drones. Este es nuestro éxito, pero también es el éxito de ustedes.

Todo lo que construimos para nuestra propia defensa también refuerza nuestra seguridad. Lo mismo debe aplicarse a la artillería, la defensa aérea y los vehículos blindados. Todo lo necesario para proteger vidas en la guerra moderna debe producirse en Europa, íntegramente.

Europa tiene todo lo que necesita. Sólo necesita unirse y actuar, de modo que nadie pueda decirle “no”, darle órdenes o tratarla como si fuera una presa fácil. No se trata sólo de acumular armas, sino de crear empleo, liderazgo tecnológico y fortaleza económica para Europa.

El otoño pasado, en mi Plan de Victoria, propuse reemplazar parte de la presencia militar estadounidense en Europa con fuerzas ucranianas (si Ucrania está en la OTAN). Si Estados Unidos reduce su presencia, es peligroso, pero Europa debe estar preparada. Lo planteé incluso antes de las elecciones estadounidenses, al ver hacia dónde se encaminaba la política estadounidense. Pero Estados Unidos también debe ver hacia dónde se dirige Europa.

Esta orientación de la política europea no sólo debe ser prometedora, sino que debe hacer que Estados Unidos desee apoyar a una Europa fuerte. Europa debe decidir su propio futuro. Necesitamos tener confianza en nuestra propia fuerza para que los demás no tengan otra opción que respetar el poder de Europa. Sin un ejército europeo, eso es imposible.

No se trata de sustituir a la OTAN, sino de que la contribución de Europa a nuestra asociación sea igual a la de Estados Unidos. Necesitamos el mismo enfoque en la diplomacia: trabajar juntos por la paz. Ucrania nunca aceptará acuerdos hechos a nuestras espaldas sin nuestra participación. La misma regla debería aplicarse a toda Europa.

No se pueden tomar decisiones sobre Ucrania sin Ucrania. No se pueden tomar decisiones sobre Europa sin Europa. Europa debe tener un lugar en la mesa cuando se toman decisiones sobre su futuro; cualquier otra cosa no es nada. Si nos dejan fuera de las negociaciones sobre nuestro propio futuro, todos perdemos.

Miren lo que Putin está tratando de hacer. Éste es su juego. Quiere conversaciones cara a cara con Estados Unidos, como antes de la guerra, cuando se reunieron en Suiza y parecía que estaban a punto de repartirse el mundo. Después, intentará que el presidente estadounidense se presente en la Plaza Roja el 9 de mayo, no como un líder respetado, sino como un elemento de apoyo en su actuación.

No necesitamos eso. Necesitamos un éxito real. Una paz real. Es posible que algunos en Europa no comprendan del todo lo que está sucediendo en Washington en este momento. Pero centrémonos en comprendernos a nosotros mismos, aquí mismo, en Europa. Primero debemos darle fuerza a Europa.

¿Necesita Estados Unidos a Europa? Como mercado, sí. ¿Pero como aliado? Para que la respuesta sea “sí”, Europa debe tener una sola voz, no una docena de voces diferentes. Incluso quienes visitan Mar-a-Lago con regularidad deben ser parte de una Europa fuerte, porque al presidente Trump no le gustan los amigos débiles. Respeta la fuerza.

Puede que algunos en Europa se sientan frustrados con Bruselas, pero seamos claros: si no es Bruselas, será Moscú. Eso es geopolítica, es historia. Moscú desgarrará a Europa si nosotros, como europeos, no confiamos unos en otros.

Hace unos días, el presidente Trump me contó sobre su conversación con Putin. Ni una sola vez mencionó que Estados Unidos necesita a Europa en esa mesa. Eso dice mucho. Ya pasaron los viejos tiempos, cuando Estados Unidos apoyaba a Europa simplemente porque siempre lo había hecho.

El presidente Trump dijo una vez: “Lo que importa no es la familia en la que naciste, sino la que formas”. Debemos construir la relación más estrecha posible con Estados Unidos, una nueva relación, pero como europeos, no sólo como naciones separadas. Por eso necesitamos una política exterior unificada, una diplomacia coordinada, la política exterior de una Europa común. Y el fin de esta guerra debe ser nuestro primer éxito compartido en esta nueva realidad.

Ya estamos trabajando para garantizar que el 24 de febrero, tercer aniversario de la invasión rusa a gran escala, podamos reunirnos en Kiev y en línea. Todos los líderes europeos. Todos los socios clave que defienden nuestra seguridad. Desde España hasta Finlandia. Desde Gran Bretaña hasta Polonia. Desde Washington hasta Tokio.

Esta reunión debe ofrecer una visión clara de los próximos pasos que daremos en materia de paz, garantías de seguridad y el futuro de nuestra política colectiva. No creo en garantías de seguridad sin Estados Unidos: serán débiles, pero Estados Unidos no ofrecerá garantías a menos que las propias garantías de Europa sean sólidas.

Tampoco voy a descartar la incorporación de Ucrania a la OTAN, pero en este momento, el miembro más influyente de la OTAN parece ser Putin, porque sus caprichos tienen el poder de bloquear las decisiones de la OTAN, a pesar de que fue el ejército de Ucrania el que detuvo a Rusia, no un país de la OTAN, ni tropas de la OTAN, sino sólo nuestro pueblo y nuestro ejército.

En esta guerra no hay ejércitos extranjeros que luchen del lado de Ucrania, pero Putin ha perdido casi 250.000 soldados y más de 610.000 han resultado heridos. Sólo en la batalla de Kursk, nuestras tropas eliminaron a casi 20.000 soldados rusos. Destruimos por completo las unidades norcoreanas que Putin tuvo que traer porque sus propias fuerzas no eran suficientes para contener nuestra contraofensiva.

Desde hace más de seis meses, los ucranianos mantienen una posición firme en territorio ruso, a pesar de que Rusia quería crear una “zona de contención” dentro de nuestro territorio. Estoy orgulloso de Ucrania y de nuestro pueblo, pero pido a cada uno de ustedes que respondan honestamente: si Rusia viniera a por ustedes, ¿podría su ejército luchar de la misma manera?

No quiero que nadie tenga que enterarse nunca. Por eso estamos hablando de garantías de seguridad. Por eso creemos que el núcleo de cualquier garantía de seguridad para Ucrania debe ser la pertenencia a la OTAN. O, si no es eso, entonces las condiciones que nos permitan construir otra OTAN, aquí mismo, en Ucrania.

En algún momento habrá una frontera entre la guerra y la paz. Dónde se trace esa frontera y cuán firme sea, depende de nosotros. La frontera oriental de Ucrania, la frontera oriental de Bielorrusia, las fronteras orientales de los Estados bálticos, la frontera oriental de Finlandia. Esa es la línea de seguridad más firme para todos nosotros en Europa porque es la línea del derecho internacional.

¿Recordamos todavía lo que es el derecho internacional? Seamos sinceros, la frase “derecho internacional” ya suena un poco anticuada. Pero creo que la misión de Europa es garantizar que el derecho internacional siga siendo importante.

¿Qué garantías de seguridad puede ofrecer Putin? Antes de la guerra, muchos dudaban de que las instituciones de Ucrania pudieran soportar la presión rusa. Pero, al final, fue Putin quien se enfrentó a una rebelión armada desde dentro. Fue él quien tuvo que defender su propia capital de sus propios señores de la guerra. Eso por sí solo demuestra su debilidad.

¿Qué pasará con el millón de soldados rusos que actualmente combaten en Ucrania? ¿Dónde van a luchar si no es en Ucrania? No podemos aceptar un alto el fuego sin garantías reales de seguridad, sin presionar a Rusia, sin un sistema que mantenga a Rusia bajo control.

Para luchar contra nosotros, Putin ha sacado tropas de Siria, África, el Cáucaso e incluso de alguna parte de Moldavia. En este momento, se enfrenta a una escasez de fuerzas de combate. Si esta guerra termina mal, tendrá un excedente de soldados experimentados en batalla que no saben más que matar y saquear.

Esta es otra razón más por la que esta guerra no puede ser decidida por unos pocos líderes, ni por Trump y Putin, ni por mí y Putin, ni por nadie que se siente aquí en Múnich a conversar a solas con Putin. Debemos ejercer presión juntos para lograr una paz verdadera.

Putin no puede ofrecer garantías reales de seguridad. No sólo porque es un mentiroso, sino porque Rusia, en su estado actual, necesita la guerra para mantener el poder. Y el mundo debe estar protegido de eso.

¿Qué hace falta? Unas Fuerzas Armadas de Europa como una mejora de la OTAN. Una política exterior europea común. Un nivel de cooperación europea que Washington debe tomar en serio. El derecho internacional. Mantener toda la presión sobre Rusia, porque esa presión es lo que garantiza la paz, no las palabras de Putin, no sólo unos papeles.

Putin miente. Es predecible y débil. Debemos aprovechar eso, ahora, no más tarde. Debemos actuar como Europa, no como personas separadas. Algunos dicen que el año nuevo no empieza el 1 de enero, sino con la Conferencia de Seguridad de Munich. Este nuevo año empieza ahora: que sea el año de Europa. Unida, fuerte, segura y en paz. Paz para Ucrania, Europa y todo el mundo.