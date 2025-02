"Te quedaste vacía": La contundente respuesta de una cubana a los cubanos que critican México

Una cubana ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de TikTok en el que defiende a México y lanza un mensaje directo a aquellos compatriotas que critican el país azteca.

"Señores, a mí qué mal me cae que la gente diga: 'Ay, México está malísimo, en México no se puede vivir, en México no se puede prosperar'. Váyanse a Cuba, váyanse a Cuba y después me cuentan, para que dejen de quejarse", expresó la usuaria @yudith_de_la_paz en su video viral.

Su opinión generó una ola de reacciones entre los cubanos en redes sociales, quienes en su mayoría apoyaron su punto de vista. Algunos comentarios destacados fueron:

"Tiene toda la razón. En México hasta el perro prospera", "Soy cubano, vivo en México hace 10 meses y gracias a Dios tengo mi negocio propio y de aquí no me voy" o "Yo tengo 25 años en México y es la mejor decisión de mi vida", entre otros.

El video ha generado un amplio debate sobre la realidad que viven los cubanos en México y las oportunidades que encuentran en comparación con la situación en Cuba. Para muchos, el país vecino del norte representa una opción de estabilidad y crecimiento económico que en la isla resulta inalcanzable.

La discusión refleja la diversidad de experiencias entre los migrantes cubanos y la importancia de valorar las oportunidades que ofrecen los países de acogida.

