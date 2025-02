¡Se calentó! Dany Ome detiene concierto y ordena a seguridad sacar a persona del público: "No canto más"

Uno de los últimos conciertos de los reguetoneros cubanos Dany Ome y Kevincito El 13 estuvo marcado por un tenso momento que quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En las imágenes se puede ver a Dany Ome interrumpiendo su presentación y dirigiéndose a los agentes de seguridad para exigir la expulsión de una persona del público.

"Mi tanque, mírame, no quiero muela, para afuera. No canto más, te lo juro", dijo el artista, señalando hacia un grupo de personas, dejando claro que no continuaría con el show hasta que el problema se resolviera.

Sin embargo, al notar que la situación no se solucionaba de inmediato, Dany Ome perdió la paciencia y, en un tono notoriamente molesto, reclamó a los trabajadores de seguridad.

"Asere, mírenme, ustedes no saben hacer su pincha, para afuera", enfatizó, exigiendo que sacaran a la persona en cuestión.

Hasta el momento, no se conocen los motivos exactos que llevaron al reguetonero a reaccionar de esta manera ni las circunstancias que provocaron el incidente.

Sin embargo, el video ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde algunos aplauden la decisión del cantante de mantener el orden en su show, mientras que otros critican su actitud.

Dany Ome y Kevincito El 13 continúan con su gira, consolidándose como dos de los artistas urbanos más seguidos dentro de la comunidad cubana.

