Nube de humo tóxico afecta a residentes en la ciudad de Santa Clara

Algunas zonas de la ciudad de Santa Clara amanecieron este lunes bajo una nube de humo que todavía persiste hoy en algunas zonas, según reportes en redes sociales.

La visibilidad se vio afectada en algunas zonas y el olor a quemado se extendió por la ciudad, causando molestias a los ciudadanos, en especial aquellos con problemas respiratorios.

"Sigue acabando el humo con los pulmones en Santa Clara", sentenció un internauta en Facebook este martes, dando cuenta de que la situación persiste al menos en algunas áreas.

El comunicador oficialista Henry Omar Pérez indicó en una publicación en Facebook que la causa de la densa y persistente columna de humo que cubrió parte de la ciudad de Santa Clara fueron dos incendios: uno en el vertedero municipal y otro en una zona forestal cercana a Los Caneyes.

Fuerzas conjuntas de los servicios comunales se movilizaron para controlar y extinguir el fuego en el vertedero.

Simultáneamente, fuerzas del Cuerpo de Bomberos intervinieron en el incendio forestal cercano a Los Caneyes.

La situación desató una oleada de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su preocupación y malestar ante un fenómeno que, según denuncian, se ha vuelto recurrente en la ciudad.

"Llamé a los bomberos porque soy asmática y tenía dificultad para respirar. Me respondieron que eso era un problema del gobierno y que duraría hasta la mañana. También contacté a la policía y una voz joven me dijo que ellos no eran los bomberos. Así estamos en nuestra provincia de Santa Clara", relató una vecina afectada.

"Ya esto no asombra en Santa Clara, es algo normal y cotidiano. Tenemos los pulmones completamente dañados"; "Fue una locura. Mi niña pequeña es asmática y no paró de toser. Dentro de la casa había un olor a humo insoportable", afirmaron otros dos residentes en la ciudad.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce la causa de ambos incendios.

