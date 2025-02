"Indignante": Dany Ome se viraliza por su gesto con una mujer en la calle, pero las redes destrozan a Kevincito El 13 por su actitud

Un video que ha comenzado a circular en redes sociales ha convertido al reguetonero cubano Dany Ome en tema de conversación, destacando su aparente humildad y generosidad, mientras que su compañero Kevincito El 13 ha sido objeto de críticas por su actitud en la escena.

En la grabación, compartida en la plataforma TikTok, se observa a Dany Ome en la calle junto a Kevincito El 13 y otros jóvenes cuando es abordado por varias personas que lo reconocen.

"Oye Dany", se escucha decir a quien graba el video, mientras un joven se acerca para estrecharle la mano, gesto que el reguetonero devuelve cordialmente.

En ese momento, una mujer se acerca y, al parecer, le pide dinero al artista. Inicialmente, Dany Ome parece ignorar la solicitud, ya que se gira a hablar con uno de sus acompañantes. Sin embargo, instantes después, se descubre que en realidad estaba pidiendo dinero a sus amigos para poder entregárselo a la mujer.

Kevincito El 13 se niega a colaborar, pero otro de los presentes accede a darle el dinero a Dany Ome, quien lo coloca en las manos de la señora y sella el momento con un beso en la cabeza.

El video ha sido titulado con la frase "Humildad es lo que veo", lo que ha reforzado la percepción de Dany Ome como una persona de buen corazón.

Sin embargo, la reacción de Kevincito El 13 ha generado controversia, ya que se le ve negándose a dar dinero y mostrando una actitud que muchos interpretaron como indiferencia o desprecio hacia la mujer.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y los comentarios hacia Kevincito El 13 han sido mayoritariamente negativos: "El Kevin es un tareco", "Que vergüenza de ser humano", "Miren a Kevin lo que le dijo a Ome, no tengo dinero, no es fácil el tareco este". Mientras tanto, Dany Ome ha sido ampliamente aplaudido por su gesto de solidaridad.

Este episodio ha reavivado el debate sobre la importancia de la generosidad y la actitud de las figuras públicas ante situaciones de vulnerabilidad social.

¿Fue un acto genuino de bondad o simplemente un gesto motivado por la presencia de la cámara? En cualquier caso, el video ha logrado viralizarse y generar opiniones encontradas entre los seguidores del reguetón cubano.

