Muere un hombre en Matanzas tras prenderse fuego

Un hombre falleció en la mañana de este martes en la ciudad de Matanzas tras prenderse fuego y luego lanzarse del techo de su vivienda envuelto en llamas.

El trágico suceso ocurrió en el barrio de Pueblo Nuevo, exactamente en la calle Las Mercedes, entre San Carlos y San Vicente, según reportó en redes sociales el portal noticioso La Tijera, que compartió imágenes de la escena.

En las fotos, se ve un cuerpo tapado con una sábana blanca en mitad de la calle y una patrulla situada a pocos metros.

Según el citado testimonio, la víctima se prendió fuego en el techo de su vivienda de dos plantas y luego se arrojó envuelto en llamas a la calle.

Aunque los vecinos intentaron socorrerlo y apagar las llamas, el hombre falleció como consecuencia de la caída.

Aunque la La Tijera refirió que se trataba de una persona joven y "sin antecedentes de problemas mentales", fuentes vecinales han rectificado e indican que se trataba de un hombre mayor.

"Según acaba de contarme una amiga, no era joven y ya tenía antecedentes de intento de suicidio. Ni siquiera era de la ciudad de Matanzas, lo habían recogido unos familiares, precisamente por lo intentos", apuntó una internauta en uno de los foros donde ha compartido la lamentable noticia.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, generando una ola de reacciones. Decenas de personas lamentaron lo ocurrido y muchos relacionaron el hecho con la difícil situación que enfrenta la población cubana.

La desesperanza, el hambre, la falta de recursos y el crítico contexto social y económico que atraviesa Cuba fueron sido mencionados como factores que estarían llevando a cada vez más personas a tomar decisiones extremas.

"Ya la gente no aguanta tanta presión, por todos lados hay problemas y miseria en este país", escribió una usuaria en Facebook.

"La miseria es capaz de enloquecer al más cuerdo. Ya esto no tiene nombre"; "Dejó una familia destruida por culpa del comunismo, que nos tiene a todos al borde del desquicio"; "Qué triste realidad. Mientras un grupo reducido no carece de nada, el pueblo de a pie ya no puede más. Siguen pidiéndonos un esfuerzo más y pretenden tapar el sol con un dedo", fueron otras opiniones.

"La depresión está acabando con la gente. Sin comida, sin dinero, sin futuro. Cualquiera pierde la cabeza en esta situación", escribió otra persona en la publicación sobre el caso.

"Si alguien lee esto y tiene depresión, por favor busque ayuda. Siempre hay una salida. De la tumba no se vuelve", escribió una usuaria, haciendo un llamado a la reflexión.

El caso de este hombre en Matanzas no es un hecho aislado. En las últimas semanas, múltiples reportes en redes sociales han alertado sobre un aumento de suicidios en la isla.

"La gente ya no tiene fuerzas para seguir. Nos están matando lentamente por todos lados: la miseria, la desesperación, la falta de oportunidades. Es un asedio psicológico constante", escribió un usuario.

Algunos usuarios pidieron más visibilidad para estos casos y cuestionaron el silencio de los medios estatales.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el trágico suceso, sobre el que no se han pronunciado medios oficialistas.

