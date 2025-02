"Ha entrado como un elefante en una tienda de cristales": Antonio Banderas opina sobre Trump y desata reacciones

Vídeos relacionados:

El reconocido actor Antonio Banderas expresó su punto de vista sobre la reelección de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en entrevista concedida a El Hormiguero. Sus declaraciones han provocado un fuerte debate en redes sociales, con reacciones divididas entre quienes apoyan al presidente estadounidense y quienes lo critican.

En el programa conducido por Pablo Motos, Banderas señaló que el dinero podría haber sido un factor clave en el triunfo de Trump, destacando que "es un hombre que no aprieta con los impuestos y probablemente todo vaya por ahí". También reflexionó sobre la polarización política en el mundo, mencionando que el fenómeno no se limita a un solo espectro ideológico: "La cosa se ha polarizado extraordinariamente tanto a izquierdas como a derechas, y probablemente lo que tendría más sentido serían las políticas centristas, sin embargo, no es así."

El actor se refirió, además, a lo 'incomprensible' de "la subida al poder de Trump" y la permanencia en el poder de Nicolás Maduro en Venezuela, "pero la gente se está comiendo cosas que están pasando que son incomprensibles y y cada vez da más miedo este tipo de políticos a nivel mundial que tenemos", añadió.

Banderas también advirtió sobre los riesgos de líderes con discursos disruptivos y destacó que Trump ha ido "mucho más lejos" de lo que prometió en campaña: "Este hombre ha entrado como un elefante en una tienda de cristales, es muy peligroso (...) La gente ha votado por una cosa y se ha ido mucho más lejos en los tres días iniciales, diciendo cosas que te hacen preguntarte cómo es posible."

Además, mencionó que el papel de Europa en el escenario global parece haberse debilitado, destacando que "Europa en estos momentos se ha quedado con una cara de panoli extraordinaria, sin saber cuál es realmente el papel que debemos jugar".

También citó una conversación con el actor Richard Gere, en la pasada gala de los Goya: "Me decía 'es que ha entrado saltándose y pasándose de frenada de su propio programa electoral'".

Reacciones en redes: Apoyo y críticas a Banderas

Las declaraciones de Banderas han provocado amplia cobertura en medios españoles y una ola de comentarios en redes sociales, donde sus palabras fueron interpretadas de diversas maneras. Un usuario cuestionó su postura diciendo que "¿Qué me dices de Sánchez, Banderas?", sugiriendo que el actor debería criticar con la misma firmeza al presidente de España. Otra persona opinó que "No entiendes cómo Trump ganó, pero no hablas de cómo Sánchez sigue en el poder", evidenciando la preocupación de algunos por la política española.

Uno de los seguidores de Trump defendió su victoria afirmando que "hace lo mejor para EE.UU. Sánchez hace lo mejor para sí mismo", mientras que otro resaltó que "Trump ganó porque la gente estaba harta de impuestos y delincuencia".

La mención de Banderas a Maduro también generó reacciones encontradas: "Comparar a Maduro con Trump es un insulto", dijo uno, mientras que otro sostuvo que "Maduro no ganó elecciones, Trump sí, cuánta ignorancia".

En contraste, otros usuarios aplaudieron la intervención del actor. Un seguidor expresó que "Cada vez me gusta más escuchar a este hombre", destacando su visión sobre la polarización política. De manera similar, alguien comentó que "Antonio, qué sensato, un análisis muy acertado", reforzando la percepción de que el actor hizo un análisis reflexivo y bien argumentado.

Sin embargo, la defensa de Trump fue contundente en varios sectores. Un comentario afirmaba que "Trump no aprieta con los impuestos porque no malgasta en ONU, OMS, OTAN...", en un intento por justificar la gestión económica del presidente. Otro usuario enfatizó que "Trump fue elegido democráticamente, Maduro no", reforzando la idea de que ambos casos no son comparables.

Un debate que no cesa

Las declaraciones de Banderas han avivado el debate sobre Trump y el panorama político mundial. Mientras algunos ven en él una solución a los problemas de EE.UU., otros consideran que su estilo de gobierno representa una amenaza a la estabilidad. Un usuario resumió este punto de vista señalando que "Este hombre dice la verdad, pero muchos no la quieren escuchar", mientras que otro afirmó que "Trump representa el sentido común que se ha perdido en la política actual".

Por el momento, Antonio Banderas no ha respondido a las críticas ni ha hecho declaraciones adicionales sobre el tema.