Captado en cámara: Delincuentes con arma larga roban una moto en parqueo de La Habana

Una cubana denunció un violento asalto armado para robar una moto en el habanero municipio de Marianao. En el incidente, que quedó grabado por una cámara de seguridad, se ve lo que parece ser un arma larga.

Según el testimonio de la internauta Jesmy García -quien compartió un par de videos en redes- los dos delincuentes armados robaron la moto de un mensajero, quien había adquirido el vehículo con gran esfuerzo para mantener a su familia como padre soltero.

El violento robo ocurrió específicamente en la Avenida 45, entre 118 y 120.

"Esto es obra de un policía o de una persona con acceso a ametralladoras del gobierno cubano. Según el gobierno cubano, nadie puede tener este tipo de armas. Y ningún policía hace nada. Ayúdenme a viralizar este video", indicó García.

La denunciante añadió aunque la víctima se encuentra físicamente bien, sufrió un aumento de la presión arterial.

"El que me diga a mí que no hay armas para defender a Cuba, para que sea libre, me voy a reír en su cara. Miren los rifles de asalto que tenían esos malandros", concluyó.

Captura de Facebook/Jesmy García

En las imágenes -que no tienen audio del momento del robo- se ve a dos sujetos con el rostro tapado que intimidan y atan a un joven.

Según la descripción de quienes estaban viendo las imágenes de la cámara de seguridad, uno de los maleantes tenía también una pistola y un arma blanca, y llegó a insinuar que había que apuñalar a la víctima del robo.

En una segunda publicación, Jesmy García compartió otro video desde una posición distinta, pero esta vez su denuncia fue más allá del robo.

"La moto es algo material. Lo que más duele es en lo que Cuba se ha convertido. Yo crecí en mi Cuba linda, donde jugar con tus amiguitos e irte a la escuela era la única preocupación que teníamos", lamentó.

Criticó, además, el deterioro social que ha sufrido Cuba en los últimos años.

"Ahora estamos viviendo entre carteles y mafias. Así han dejado estos asesinos nuestra patria. No les importa si hay niños enfermos, viejitos buscando comida en la calle, ni si te parte un rayo. ¿Será que hay vuelta atrás?", cuestionó.

Captura de Facebook/Jesmy García

La denuncia ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes temen que la circulación de armas de alto calibre se esté volviendo más frecuente en un contexto donde la seguridad ciudadana ya es motivo de inquietud.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el suceso.

En los últimos días han aumentado las denuncias de asaltos y robos en Cuba con la presencia de armas de fuego.

En días recientes la Aduana General de la República (AGR) de Cuba admitió, en su balance anual, que el aumento en el tránsito por el canal verde debido a las medidas de exención arancelaria ha incrementado los intentos de entrar armas al país, así como los casos de tráfico de drogas y otras actividades de contrabando.

De acuerdo con el balance presentado -citado por la prensa oficialista- en 2024 se detectó el intento de ingreso de "un número significativo de armas, 35 casos de tráfico de drogas y más de 300 productos relacionados con actividades de contrabando".

La fuente no precisó la cifra de armas que los viajeros intentaron ingresar al país burlando los controles fronterizos.

Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y el aumento de robos en Cuba