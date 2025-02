Marco Rubio sobre el Síndrome de La Habana: “Todavía hay mucho trabajo en curso”

Vídeos relacionados:

El debate en torno al Síndrome de La Habana, también conocido como AHI, que desde 2016 ha afectado a cientos de funcionarios estadounidenses, se intensifica a medida que se profundiza en el análisis de las causas que originan estos síntomas neurológicos debilitantes.

Recientes declaraciones del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio han dejado claro que, tras evaluar la evidencia acumulada, han descartado la hipótesis de ataques deliberados con armas de energía dirigida como causa de estas lesiones, atribuyéndolas en cambio a accidentes, fenómenos de histeria colectiva o condiciones preexistentes.

“… creo que la evidencia y el tiempo me darán la razón– que estas cosas sucedieron por accidente, que fueron resultado de la histeria colectiva o de algunas condiciones preexistentes. Ahora bien, en algunos casos, tal vez, pero no tengo ninguna duda de que algo provocó que la gente sufriera estas cosas –en diferentes lugares del mundo, no solo en La Habana”, dijo Rubio a la reportera Catherine Herridge.

El funcionario gubernamental especificó que “todavía hay mucho trabajo en curso”, y señaló haber conocido a algunos de los afectados por esa enfermedad, que vino a relucir durante el primer mandato (2017-2021) del actual presidente de Estados Unidos Donald Trump (2025-2029).

“He conocido a algunas de estas personas, he interactuado con ellas durante años, y no puedo explicar todos los casos, pero creo que definitivamente hay casos en los que no hay una explicación lógica más allá del hecho de que algún mecanismo externo provocó que sufrieran lesiones cerebrales que en muchos casos parecían como si las hubieran golpeado en la cabeza con un bate de béisbol o agredido en algún lugar. No podemos ignorar eso”, apuntó.

El actual Secretario de Estado resaltó que el enfoque adoptado enfatiza la necesidad de tratar con seriedad a los afectados, especialmente entre los funcionarios y trabajadores que han servido en el extranjero, garantizando que reciban el apoyo y tratamiento que merecen.

“Mientras tanto, lo que tenemos que garantizar es que, ya sean funcionarios del Departamento de Estado o trabajadores de alguna otra agencia, esas personas recibirán el tratamiento y el apoyo que necesitan. Y uno de mis principales compromisos es asegurarnos de que estas son personas que enviamos al extranjero para servir a nuestro país. Sufrieron daños mientras servían a nuestro país y merecen nuestro apoyo constante, no que se les acuse de cosas como histeria colectiva o simplemente de que son...”.

El Secretario subrayó la importancia de continuar investigando este fenómeno, reconociendo que aún quedan interrogantes por resolver sobre el origen de las lesiones neurológicas presentadas en diversos lugares del mundo.

Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno de garantizar que los funcionarios y trabajadores afectados reciban el tratamiento y el apoyo necesario, resaltando la obligación moral de proteger a quienes han servido al país en el exterior.

“Bueno, creo que es indignante. Y no sé cuál era la intención detrás de eso, pero en última instancia, este Departamento de Estado va a ser transparente con ellos. Todo lo que sabemos, ellos lo sabrán. Y mientras tanto, vamos a suponer lo peor y los vamos a tratar como si fueran víctimas. Pase lo que pase, los vamos a tratar como si fueran personas que resultaron perjudicadas por servir a nuestro país en el extranjero”, declaró.

Las víctimas del "Síndrome de La Habana", entre ellas funcionarios estadounidenses asignados a Cuba, Rusia y China, han criticado la falta de transparencia en las investigaciones.

En una reciente reunión en la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) expresó su apoyo a los afectados, disculpándose por el trato recibido y prometiendo continuar con las investigaciones, según declaraciones recogidas por El Nuevo Herald.

Por su parte, Marc Polymeropoulos, exoficial de la CIA afectado por este síndrome, destacó que un nuevo informe de inteligencia en Estados Unidos, publicado a principios de este año, marca un avance significativo, aunque lamentó la resistencia de algunos sectores dentro de la comunidad de inteligencia.

Las acusaciones de encubrimiento también han salido a la luz. Un informe del Congreso, publicado en diciembre de 2024, cuestionó la evaluación de 2023, que descartaba la participación de actores extranjeros.

Este documento señaló posibles intentos de obstaculizar las investigaciones por parte de la CIA, lo que ha generado un debate sobre la gestión de este fenómeno.

