Una cubana ha conmovido a miles de personas en TikTok al compartir el emotivo momento en que regresa de sorpresa a su hogar en Cuba para reencontrarse con su familia.

En el video, se observa cómo llega a la casa familiar sin aviso, provocando una reacción inmediata de asombro y alegría. Su madre, al verla, rompe en llanto y se funde en un abrazo lleno de emoción.

El reencuentro no solo emocionó a los familiares allí presentes, sino también a su mascota, que, moviendo la cola sin cesar, se sumó a la celebración al reconocerla.

Junto a las conmovedoras imágenes, la cubana, quien se identifica como @mayle8512, escribió: "Casi mato a mi mami y bello reencuentro con mis amores, mis niñas hermosas. Te amo."

El video no tardó en hacerse viral, acumulando miles de reproducciones y desatando una ola de comentarios de personas que no pudieron contener las lágrimas.

"El perrito contento también, bendiciones", comentó un usuario, destacando la ternura del momento. "No paro de llorar cada vez que lo veo, no es fácil", expresó otra persona, reflejando el dolor que supone estar lejos de la familia. "Me hicieron llorar, qué hermoso encuentro, bendiciones", escribió alguien más, en un sentimiento compartido por muchos.

Cada vez son más los cubanos que viven reencuentros como este, tras años de separación por la emigración, y son muchos los que comparten estos conmovedores momentos en las redes sociales.

