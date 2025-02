Una cubana no ha dudado en compartir en TikTok tres cosas con las que se llevó una gran sorpresa al llegar a Estados Unidos, a pesar de pensar que no serían un problema.

En el video, que ha generado decenas de interacciones en la red social, Lisbet Tasé (@rayrad1017) comienza diciendo: “Tres cosas con las que me engañé cuando llegué a Estados Unidos. Yo pensé que con estas cosas no iba a tener problema”.

Lo primero que destacó fue el arroz. La joven relató que en Cuba solía comer cualquier tipo de arroz, generalmente el que recibía por la libreta de abastecimiento, sin mayores exigencias. Sin embargo, al llegar a EE. UU., muchos le recomendaron el arroz Jazmín, asegurándole que era el mejor. Pensando que cualquier arroz era bueno, compró otro tipo y su experiencia no fue la mejor: "Si no compras el arroz Jazmín, los demás arroces son empegostados, en forma de bolita. Y yo pensaba: ¿qué es esto?".

Su afirmación generó debate en los comentarios, con varios usuarios asegurando que cualquier arroz puede cocinarse bien si se mide correctamente el agua, mientras que otros le recomendaron probar el arroz Basmati, que muchos consideran superior.

Por otro lado, asegura que las toallas sanitarias baratas no sirven. Otro de sus errores fue pensar que cualquier marca de toallas sanitarias sería igual de buena. En Cuba, utilizaba las populares íntimas Mariposa, por lo que al llegar a EE. UU. optó por comprar las más baratas. Sin embargo, la experiencia fue decepcionante: "Me he comprado íntimas que no sirven. Tienes que fijarte bien, las más caras son las mejores”.

Varias usuarias se sintieron identificadas con su experiencia, compartiendo que han pasado por situaciones similares al probar productos más económicos y de baja calidad.

Y por último: La pasta de dientes más barata no siempre es la mejor. Lisbet contó que en Cuba usaba pasta Perla, una marca que, según ella, apenas hacía espuma. Pensó que en EE. UU. cualquier pasta sería superior, pero se llevó otra sorpresa: "Yo cogía la pasta más barata y no sirven. Estaba mejor la Perla que las baratas. Me estafaron".

El video generó cientos de comentarios de cubanos que han vivido experiencias similares al enfrentarse a la variedad de productos en el mercado estadounidense. Algunos coincidieron con sus quejas, mientras que otros le dieron consejos sobre qué productos comprar en el futuro.

Entre las recomendaciones más repetidas en los comentarios estuvieron el arroz Basmati, la pasta de dientes de marcas reconocidas y toallas sanitarias de mejor calidad, aunque con un precio más alto.

