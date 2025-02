Cubana en México se sorprende con la limpieza de un hospital público: "No ves suciedad ni cosas tiradas en el piso"

Por primera vez la joven cubana Maryfra visitó un centro de salud en México y quedó sorprendida con las condiciones del lugar. Acostumbrada a la realidad de los hospitales en Cuba, la joven, que según la información de su perfil vive en Quintana Roo, destacó la limpieza de las instalaciones y la organización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde llevó a su madre para darla de alta.

"Yo nunca había venido a un centro de salud aquí en México. Si se fijan, detrás de mí está el IMSS y, por situaciones de salud que ahora está presentando mi mamá, le estoy pagando su seguro y hoy tuvimos que venir a darla de alta", explicó en un video publicado en TikTok (@maryfraaventuras).

Lo que más le llamó la atención fue el estado de los baños, algo que no esperaba en un hospital público. "Nos impactó mucho que, a pesar de ser un lugar público, está tan limpio. El baño tiene papel higiénico, o sea, todo está en buenas condiciones. No ves suciedad ni cosas tiradas en el piso", relató. "Eso me alegró mucho, el saber que mi mamá se está atendiendo en un lugar público pero que está en muy buenas condiciones. Eso me hace sentir confiada y muy bien".

Poco después, Maryfra compartió otro video donde habló sobre otra diferencia entre los centros de salud de México y Cuba: la organización de las consultas. Según explicó, a su madre le dieron la posibilidad de elegir el turno en el que quería atenderse. "Le dieron a escoger en qué turno quería atenderse, si en el turno de la mañana o en el turno de la tarde. Mi mamá escogió el turno de la mañana. Me llamó mucho la atención, y en Cuba no es así", afirmó.

La influencer señaló que, en su país natal, encontrar un especialista es complicado. "Es difícil encontrar un especialista para atenderte, no sé si es que todos se han ido del país. A veces vas a la consulta y no están los especialistas", explicó. También dijo que la organización en México le pareció mucho más estructurada, en contraste con lo que vivió en Cuba. "No es que allá haya esa organización, no hay esa organización".

Tras completar el trámite, comentó que estaban contentas de que su madre ya estuviera de alta y ahora solo debían decidir cómo acceder a la consulta médica. "No sé ustedes qué nos recomiendan, qué creen que es mejor en su experiencia, ¿venir y formarnos a las tres de la mañana, o sacar la cita por IMSS digital?", preguntó a sus seguidores.

Los videos generaron miles de reacciones y abrieron un debate entre mexicanos y cubanos. Para algunos, su testimonio refleja lo positivo del IMSS y la importancia de valorar lo que se tiene. "Tenía que venir alguien de afuera para que sepamos apreciar lo que tenemos", escribió un usuario. Otro comparó la situación con la de otros países: "Todos se quejan del IMSS, pero ojalá vivieran en otros países, incluido Estados Unidos, donde por una gripa te endeudas de por vida".

Otros, sin embargo, señalaron que la experiencia de Maryfra no es representativa de todos los hospitales del IMSS. "¿A qué clínica fuiste? Porque en la mía ni papel hay y los baños siempre están sucios", comentó un usuario. Otra persona criticó la lentitud del sistema: "No es malo, pero es muy lento. Entre las citas y los estudios puedes tardar meses en recibir un diagnóstico adecuado".

Con la viralización de su segundo video, muchas reacciones se centraron en la comparación con Cuba y en el proceso de citas en el IMSS. "Se me hace increíble ver que alguien alabe cómo se maneja el IMSS", escribió un usuario con incredulidad. Otros ironizaron sobre la espera para obtener una consulta con un especialista: "Espérate que saques cita, te la dan para el 2030".

Algunos cuestionaron cómo una extranjera puede acceder al servicio, generando respuestas aclaratorias. "El IMSS no es un hospital público como tal, es para trabajadores que cotizan. Si no trabajas en una empresa, lo tienes que pagar aparte", explicó un usuario. Otro añadió: "Ni los que nacimos aquí tenemos seguro, pero qué bueno que ella sí pudo pagarlo para su mamá".

Las comparaciones con Cuba fueron inevitables. "Si consideras limpio y eficiente el IMSS, ¿cómo han de estar los hospitales en Cuba?", escribió un internauta. Otro comentó: "Aquí la gente se queja, pero si vieran lo que es depender de un hospital en La Habana, entenderían la diferencia".

En cuanto al proceso de citas, varios usuarios recomendaron que usara la aplicación IMSS Digital para evitar largas esperas. "Saca tu cita por internet, es mucho más fácil y rápido", sugirió un seguidor. Otros, sin embargo, insistieron en que ir a formarse temprano sigue siendo la mejor opción en algunos casos. "Si quieres consulta rápido, sí te tienes que formar, si no te urge tanto, sácala por la app", explicó otro usuario.

Algunos comentarios resaltaron que la atención médica en el IMSS varía según la clínica y la ciudad. "Hay hospitales bien y otros que están en pésimas condiciones. Todo depende de dónde te toque", señaló un usuario. Otro mencionó su propia experiencia positiva: "Yo llevo dos años teniendo citas mensuales y siempre hay, siempre tengo estudios, medicamentos y seguimiento de mi salud".

Este no es el primer testimonio de la influencer cubana que genera debate en redes. Recientemente, respondió a críticas sobre su presencia en México, asegurando que trabaja, estudia, paga impuestos y planea abrir un negocio en el país. En aquella ocasión, también recibió tanto mensajes de apoyo como cuestionamientos sobre el impacto de la migración.

La viralización de su video ha reabierto la discusión sobre el sistema de salud en México. Mientras algunos destacan su accesibilidad y equipamiento, otros consideran que aún tiene muchas deficiencias. Su testimonio, sin embargo, ha servido para que muchos reflexionen sobre las diferencias entre los servicios de salud en distintos países.