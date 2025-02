Cubana planta cara a mujer que llama chusma a las cubanas y así le responde: "¿Qué tú dices?"

Una cubana ha causado revuelo en TikTok tras responder a un comentario en el que una usuaria tachó a las mujeres cubanas de “chusmas”.

En su video, la joven, identificada como @heidydiazsosa en la plataforma, no solo desestimó la crítica, sino que lo hizo con un tono irónico y cargado de humor.

“Tal parece que a ella una cubana chusma como yo le quitó el marido, entonces yo digo que por eso ella le tiene tanto odio a las cubanas y que ella pone que son chusmas. Te deseo muchas bendiciones y que de pronto puedas buscar otro marido y que otra cubana no te lo quite”, expresó la tiktoker en su respuesta.

Lejos de ofenderse, la joven reivindicó su identidad con orgullo: “Yo me quedo fría con estos comentarios. Si no te gusta el video, desliza. Chusma no, ¡chusmísima somos nosotras las cubanas!”, concluyó.

El video ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchas mujeres han salido en defensa de la cubana y han aplaudido su actitud desenfadada.

Mientras algunos usuarios criticaron el comentario inicial por considerarlo despectivo y generalizador, otros celebraron la respuesta con mensajes de apoyo y emojis de risa.

Este tipo de polémicas en redes sociales ponen en evidencia cómo los estereotipos y los prejuicios aún persisten, pero también cómo los propios usuarios utilizan el humor y la creatividad para enfrentarlos y desmontarlos.

