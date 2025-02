Mujer mata a golpes a un gato en La Habana: "Haré una sopa a los niños"

Activistas cubanos en favor de la protección animal denunciaron a una mujer que mató a un gato a golpes en La Habana para "hacerle sopa a sus niños".

La página de Facebook "Protección Animal SOS - PASOS" publicó el video del hecho, que ocurrió ante la mirada de varios vecinos que cuestionaron a la mujer, mientras ella alegaba que le haría "una sopa a los niños, una sopa a Luisito".

Lo más leído hoy:

Ante las quejas de los vecinos la mujer dijo que ya había traído al gato muerto, pero en el video se ve claramente golpearlo varias veces contra la acera mientras el animal todavía se movía.

El grupo de Facebook exigió justicia por este "acto de crueldad extrema contra un ser indefenso".

Agrega que la mujer se llama Ana Selena Martínez López, residente en Casa Blanca, Animas #72, entre San Antonio y San Ambrosio.

"Esto no es un hecho aislado, es un reflejo de la impunidad que muchos agresores de animales han disfrutado en Cuba. La Ley de Bienestar Animal existe, pero ¿de qué sirve una ley si no se aplica con el peso que corresponde? No podemos seguir permitiendo que los actos de tortura contra animales queden impunes o sean castigados con penas simbólicas, ridículas, que solo fomentan la repetición de estos crímenes.", subraya la publicación.

La organización exige "una pena JUSTA y EJEMPLAR, no una burla para la justicia", "que esta agresora reciba el castigo que establece la ley" y que "la violencia contra los animales sea tratada con la gravedad que merece".

"Cada acto de crueldad que queda impune es un mensaje de que la violencia es aceptable. NO LO ES. Hoy fue este gato, mañana puede ser otro animal o incluso una persona. La violencia no tiene límites si no se detiene a tiempo", señala.

Preguntas frecuentes sobre el maltrato animal y la situación en Cuba