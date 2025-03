Claudia Artiles, novia de Ultrack, responde a críticas: "Sigo siendo la misma, no he cambiado en nada"

Ser influencer trae consigo, inevitablemente, el escrutinio constante de los internautas en redes sociales, y Claudia Artiles, la novia de Ultrack, no ha sido la excepción.

El contenido de la joven siempre se ha enfocado en compartir momentos de su vida cotidiana con su hijo Marlon y sus retos como mamá de un niño con necesidades especiales.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, luego de que saliera a la luz su relación sentimental con el también influencer Ultrack, varios de sus seguidores han lanzado fuertes críticas hacia Claudia, cuestionándola por los contenidos que publica.

“Esta es la Claudia que queremos, solo tú y Marlito como te conocimos”, escribió una seguidora en los comentarios a una de sus publicaciones.

Claudia no tardó en responder a estas palabras de forma muy ecuánime: “Gracias por ese comentario. Te cuento que mi contenido en mi página de TikTok no ha cambiado para nada, revisa, sigue siendo el mismo (...) Mis dos páginas de TikTok son para Marlon y para mí, eso nunca va a cambiar”.

“Ahora, mi página de Instagram es un poco diferente, publico lo que yo entienda, he puesto fotos mías sola, con mi pareja, con la persona que esté conmigo, no le veo nada de malo porque al final mi vida es pública, yo la he hecho pública, yo no puedo venir ahora a hacerme la más privada del mundo, ya eso es inevitable. Siempre les he mostrado mi rutina, a dónde voy, qué es lo que hago con el niño”, aclaró.

“Yo sigo siendo la misma, no he cambiado en nada”, enfatizó Claudia para de una vez dejar clara su postura respecto a esas críticas que recibe.

En los comentarios a esta publicación, Ultrack salió en su defensa: “Mi amor, hagas lo que hagas siempre vas a ser criticada por las personas infelices, los que te quieren siempre van a estar alegres de que seas feliz, la mejor respuesta es el resultado, te adoro”.

Captura TikTok / claudiaartilesa

Preguntas Frecuentes sobre Claudia Artiles y su Relación con Ultrack