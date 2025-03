"Nadie escapa al desastre": Padre cubano denuncia corrupción en la venta de la canasta básica infantil

Vídeos relacionados:

Yuniel Luna, un padre residente en Sagua la Grande, Villa Clara, denunció públicamente el desvío y robo de productos normados a los que teóricamente tienen derecho los niños en Cuba. Su hijo, que está próximo a cumplir dos años, ha recibido muy pocos de los artículos que le corresponden.

"Supuestamente, cuando nace un niño en Cuba le dan un cupón para comprar ciertas cosas, como colonias, un colchón... pero poco ha cogido mi niño de eso. Los niños en La Habana cogen más que los del centro del país", expresó Luna con indignación en una directa que hizo en Facebook.

Esta semana, acudió a la tienda asignada para preguntar si había llegado algún producto para su hijo y recibió una respuesta desalentadora: las libretas vencidas no tienen derecho a comprar nada.

Ante esta situación, lanzó una pregunta directa al gobierno: "¿Qué culpa tiene un niño de uno o dos años del desastre que siempre tienen ustedes? Ya ni los niños se escapan del robo y el desastre".

Luna también denunció que artículos destinados a los bebés, como colchones, aparecen luego a la venta en plataformas informales como Facebook y Revolico.

"Ni los niños escapan, ni los niños tienen esperanza en esta nación. Ya no son solo los adultos, que no les dan arroz, ni azúcar, con apagones de 22 horas. Ahora también es el robo y el desastre con los niños, que si se les daba algo antes, ya no se les da nada", lamentó.

Finalmente, el padre exigió respuestas y medidas contra la corrupción en el sistema de distribución: "Si ustedes son los que dicen que dan, y no se los dan, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién hay que meter preso y a quién hay que juzgar? Vayan a ver entonces si los que tienen que dar las cosas las dan, porque los primeros ladrones están en muchos puestos que ustedes tienen ahí, donde ustedes los ponen".

El video tiene más de 21 mil vistas. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de las autoridades sobre esta denuncia.

