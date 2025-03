Lazarito Valdés de Bamboleo desde Miami: "Yo no soy político, lo mío es hacer música"

Lazarito Valdés, directo de la agrupación cubana Bamboleo, es uno de los tantos artistas que salió de Cuba y se estableció en Miami buscando un futuro mejor para su familia y su carrera en la música.

En entrevista para el podcast Destino Tolk, salió a relucir el polémico tema de los posicionamientos políticos de los artistas cubanos en el exilio respecto a la dictadura en Cuba y la respuesta de Lazarito fue contundente.

El conductor del espacio Destino Positivo insinuó que el director de Bamboleo es uno de los artistas que está en la lista roja de Alexander Otaola para ser deportados a la isla como Flor de Cuba, El Micha y Alexander Abreu, a lo que este reaccionó.

“Yo no soy político, yo no me meto en nada de política, lo mío es hacer música”, aseguró el artista.

Lazarito reflexionó que cuando entrevistan a un político este no habla de música, entonces quieren que los músicos hablen de política.

“A mí no me interesa la política, yo vine a Estados Unidos porque este es el mejor país del mundo, la mejor música del mundo de hace aquí, vine con muchos deseos de ampliarme en mi piano y desarrollarme como artista”, añadió el director.

El director musical y pianista confirmo en noviembre del pasado año su decisión de establecerse en Estados Unidos en una entrevista con La Casa de Maka.

Al hablar sobre esta decisión el artista dijo en sus redes sociales que se trataba de "una segunda oportunidad de nacer".

