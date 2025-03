Pareja cubana sufre ataque salvaje en la provincia de Mayabeque para robarles la moto

Vídeos relacionados:

Una pareja de jóvenes, identificado como "Ketty" y "Hansel" fue salvajemente asaltados para robarles una moto en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque.

El ataque, ocurrido hace tres días cuando regresaban a su hogar, en el apartado poblado de "El Rubio", no solo les dejó sin su medio de transporte, sino que también los sometió a una brutalidad inhumana.

Según el abogado Manuel Viera, quien denunció el caso en sus redes sociales, los asaltantes no se limitaron a despojar a las víctimas de su moto, sino que las golpearon con extrema violencia.

En un acto de crueldad indescriptible, los delincuentes les partieron los dedos para quitarles los anillos, les dislocaron la mandíbula y les arrancaron dientes de oro. Luego, creyéndolos muertos, los arrojaron a un barranco a un costado de la carretera.

Las víctimas fueron rescatadas y trasladadas de urgencia a un hospital en La Habana. Según una actualización brindada por Viera, a las 5:00 p.m. de este lunes se reportaban fuera de peligro a pesar de las graves lesiones sufridas.

Familiares piden justicia y ofrecen una millonaria recompensa

Alpízar González, padre de Ketty, una de las víctimas, ofreció una millonaria recompensa a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables del violento asalto.

El hombre prometió 30 millones para quien aportara información en las primera 24 horas, y 15 millones a partir de ese tiempo.

En redes sociales, cientos de internautas se han mostrado consternados por el brutal robo y piden justicia y mano dura con los delincuentes.

Un problema que no se puede ignorar

El abogado Manuel Viera ha insistido en la necesidad de visibilizar estos hechos para que no queden en el olvido ni en el silencio.

"Una nación no se forja con 'likes'. Hechos como estos no pueden pasar inadvertidos ni ser silenciados para proteger imágenes o intereses políticos. En silencio no se previenen hechos como estos", expresó con firmeza.

Asimismo, Viera aclaró que su intención no es generar sensacionalismo ni ganar seguidores, sino informar sobre la creciente inseguridad que afecta a los ciudadanos.

Se negó rotundamente a difundir imágenes del ataque por respeto a las víctimas y sus familiares, advirtiendo que no accederá a solicitudes de fotos por parte de usuarios en redes sociales.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el lamentable hecho.

