La Diosa estrena nuevo look y alborota las redes con radical cambio de imagen

La cantante cubana La Diosa ha vuelto a causar sensación en las redes sociales tras compartir su más reciente cambio de imagen, que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

La artista, conocida por su carácter fuerte y estilo atrevido, sorprendió con un corte de cabello moderno y elegante que marca una nueva etapa en su imagen pública.

En las imágenes La Diosa luce un corte bob asimétrico, con un lado más corto que el otro, que deja ver parte de su nuca mientras el otro extremo cae de manera pronunciada sobre su rostro, enmarcando sus facciones con gran estilo.

El cabello, liso y de color negro intenso, aporta un aire sofisticado y urbano, perfecto para su personalidad arrolladora.

Como era de esperarse, la publicación desató una ola de comentarios en su Instagram: “Ese corte está espectacular y lo llevas muy bien”; “Qué bello tu corte me encanta”; “Dianelis recuerdo ese corte lo tuviste cuando eras muy joven. En NG La Banda ahí te conocí eres una gran mujer te admiro”; “Ella la verdad tiene tremendo carácter una verdadera leona me encanta”; “Estás acabando mi amiga de verdad que esos looks tuyos siempre los amo”; “Esta versión de la diosa está 1000/10 la verdad que se ve súper”; “Me encanta te vez guapísima”; “Me encanta como cada día logras encontrarte más, te amo mi Diosa bella, bendiciones”.

La Diosa demuestra una vez más que no teme a reinventarse y a mostrarse tal cual es, manteniendo a sus fanáticos siempre atentos a cada uno de sus pasos.

