Flor de Cuba enciende las redes: "India holguinera hablar mejor que indios occidentales. Indios occidentales cambiar L por R"

Flor de Cuba ha desatado una nueva polémica en redes sociales, esta vez enfrentando a occidentales y orientales en lo que a hablar bien se refiere.

Con otra de sus ocurrencias, la influencer se puso un filtro con un tocado de plumas y el rostro pintado como los indios para hacer su video.

“Como creen los habaneros que nos comunicamos en Oriente”, escribió junto al video en el que utiliza el siguiente audio: “Atención tribu, hablar Gran Jefe, y yo venir hoy para presentar nuevas reglas de tribu”.

Por si fuera poco con esta insinuación añadió en la descripción al post: “India holguinera hablar mejor que indios occidentales. Indios occidentales cambiar L por la R”.

La verdadera polémica se armó en los comentarios al post donde occidentales y orientales se enviaron fuertes mensajes.

“Indio de Occidente probar india de Oriente, indio muerto en carretera”; “India nacer en La Habana, pero se crio en Oriente, india no decir que es de La Habana, india no querer ser de allá, india gustarle ser oriental”; “Los mejores que hablan son los camagüeyanos”; “Los de Holguín somos los mejores vestidos y los que mejores nos expresamos”; “Mucho dolor con el Occidente pero la gran mayoría vienen para acá quédense en su provincia”; “Entiendan que La Habana es La Habana y lo demás es áreas verdes”; “Los palestinos se alocan enseguida”; “Indias orientales y centrales siempre mueren con indios de occidente”; “La verdad es que los que no saben hablar son los habaneros, parece que tienen una papa en la boca”; “Los que echaron a perder La Habana fueron los orientales. Los que especulaban con cadena y ropa eran Los orientales. Los habaneros somos sencillos”, escribieron algunos en los comentarios.

Si de algo sirvió la publicación de Flor fue para exacerbar los ánimos y la rivalidad entre los cubanos de distintas partes de la isla, un tema que no es nuevo y que siempre está presente entre los nacidos en la isla aunque vivan en cualquier parte del mundo.

Preguntas Frecuentes sobre la Polémica de Flor de Cuba en Redes Sociales