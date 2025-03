Peloteros cubanos quieren jugar con Nicaragua en el Clásico Mundial

Vídeos relacionados:

Maikel Serrano y Alay Lago, dos destacados peloteros cubanos, manifestaron su interés en representar a la selección de béisbol de Nicaragua en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ambos jugadores, con amplia experiencia en certámenes del área, expusieron que su incorporación depende de que se concrete un proceso legal de naturalización y del interés de la Federación Nicaragüense de Béisbol (FENIBA).

Estas decisiones fueron destacadas en la red social X por el periodista Yuseff Díaz. Maikel Serrano enfatizó su entusiasmo y compromiso, afirmando: “Tengo mucho interés en jugar con Nicaragua en el Clásico Mundial. Estoy investigando cómo puedo integrarme con el equipo.”

Por su parte, Alay Lago, quien ya cuenta con experiencia en la liga nicaragüense de béisbol profesional con el Tren del Norte —y ha sido reconocido como Jugador Más Valioso hace un par de años— declaró:

“Tengo los deseos e intenciones de asistir con Nicaragua en el Clásico Mundial. Lógicamente quiero participar, pero depende del interés y de que me den la oportunidad. Todavía no hay nada seguro de que me lleven, pero sí ha habido acercamientos para un futuro proceso legal para hacerme nicaragüense.”

Vale apuntar que Nicaragua obtuvo su boleto al Clásico Mundial en el evento clasificatorio que se desarrolló en Taipei de China. El evento ya tiene a sus 20 naciones participantes.

La posibilidad de que estos peloteros se sumen a la plantilla revive una opción en la que jugadores extranjeros naturalizados han formado parte de la selección nacional, como es el caso de los venezolanos Wuilliam Vásquez y Luis Allen, o el dominicano Gustavo Martínez. Además, en la eliminatoria pre-Clásico estuvo presente el estadounidense Chase Dawson, residente en Nicaragua.

El futuro de Serrano y Lago dependerá, en gran medida, del interés y las gestiones de la FENIBA para hacer realidad su sueño de representar a Nicaragua. Mientras tanto, los aficionados esperan ver si estos dos talentos cubanos lograrán dejar su huella en el escenario mundial.

Los equipos que competirán en la edición 2026 del torneo son:

América: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Estados Unidos, México, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Colombia y Brasil.

Europa: Italia, Gran Bretaña, República Checa y Países Bajos.

Asia y Oceanía: Japón, Corea del Sur, China Taipéi, Israel y Australia.

Formato y estructura del torneo

El torneo estará dividido en cuatro grupos de cinco equipos. Cada selección enfrentará una vez a los otros cuatro equipos de su llave, y los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

En la siguiente fase, los clasificados se medirán de forma cruzada: el primer lugar de un grupo enfrentará al segundo de otro.

Los ganadores avanzarán a las semifinales, y posteriormente se definirá el campeón en la gran final.

Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Grupo A (San Juan, Puerto Rico): Puerto Rico, Cuba, Panamá, Canadá y un equipo clasificado.

Grupo B (Houston, EE.UU.): Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y un equipo clasificado.

Grupo C (Miami, EE.UU.): República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y un equipo clasificado.

Grupo D (Tokio, Japón): Japón, Corea del Sur, República Checa, Australia y un equipo clasificado.

Fechas clave del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El evento comenzará el jueves 5 de marzo de 2026 y culminará con la gran final el martes 17. Durante esos 13 días, reunirá a las mejores selecciones del mundo en busca del título que actualmente ostenta Japón.

El Clásico Mundial de Béisbol es la competencia internacional más prestigiosa de ese deporte, en que las selecciones buscan demostrar su dominio y talento en el diamante.

En los próximos meses, se definirán los grupos oficiales, así como el calendario de juegos y la fase final, mientras los fanáticos del béisbol esperan con ansias el inicio del torneo que coronará al mejor equipo del mundo.

