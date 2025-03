Prisoners Defenders expone fraude de las excarcelaciones de presos políticos en Cuba

Vídeos relacionados:

Varias organizaciones de derechos humanos, tanto cubanas como internacionales, cuestionaron el reciente proceso de excarcelación de presos en Cuba y afirmaron que el mismo ha sido "opaco, incompleto, injusto y fraudulento".

Las organizacciones publicaron varios informes luego de que las autoridades cubanas anunciaran el cierre del proceso de liberación de 553 personas "sentenciadas por diversos delitos", poco menos de dos meses después de que el Ministerio de Exteriores de Cuba dijera que esta medida formaba parte de un acuerdo con el Vaticano.

Prisoners Defenders (PD) señaló que "el régimen cubano anunció la “liberación gradual” mediante “beneficios” penitenciarios de 553 presos"; pero que en realidad "ninguno fue propiamente liberado".

Argumenta que solo "230 presos políticos han sido excarcelados bajo las draconianas condiciones de un “régimen carcelario-domiciliar”" y "323 de los 553 excarcelados son delincuentes comunes que el régimen quiso hacer pasar por presos políticos". Agrega que "el fraude lo confirmó un estudio exhaustivo que también demostró que más del 85% de los 230 presos políticos excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto".

De ellos 183 ciudadanos eran participantes en protestas pacíficas, 41 activistas de derechos humanos, y seis artistas. Ningún periodista independiente ha sido excarcelado, detalla PD.

Asimismo la ONG Amnistía Internacional (AI) calificó el proceso de "lleno de irregularidades", señalando que careció de "transparencia estatal" y que no garantiza que los liberados "no sean objeto de nuevas detenciones". El mismo régimen ha amenazado en televisión nacional con volver a encarcelarlos si no "cumplen con las condiciones de la excarcelación".

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) lo describió como "opaco, arbitrario e injusto", mientras que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) acusó al Gobierno de la isla de intentar "engañar a la comunidad internacional" con una medida que consideró "incompleta e injusta".

La plataforma Justicia 11J señaló la "falta de transparencia", "opacidad" y "arbitrariedad" en la selección de los beneficiados, argumentando que el proceso no representa un "avance real en materia de derechos humanos, sino una maniobra de manipulación política".

Una de las principales críticas de las ONG es que la mayoría de los liberados son presos comunes y no detenidos por razones políticas, como argumentó PD.

Cuando Washington anunció la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, mencionó que esta decisión estaba vinculada a un acuerdo —mediado por el Vaticano— por el cual La Habana liberaría a numerosos presos políticos encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. Sin embargo, las organizaciones denuncian que la liberación de opositores y manifestantes del 11 de julio de 2021 ha sido limitada.

En febrero las organizaciones contaron siete nuevos presos políticos en la isla para un total de 1150.

