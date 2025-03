Fallece Yamila Suárez Núñez, destacada escritora de radio y televisión cubana

Vídeos relacionados:

El gremio de la televisión y la radio cubanas lamenta este jueves el fallecimiento de Yamila Suárez Núñez, reconocida escritora de telenovelas, documentales y radionovelas.

El canal Cubavisión, a través de su perfil oficial de Facebook, expresó su pesar por la pérdida y resaltó la huella imborrable que dejó en la cultura cubana.

Captura Facebook / Cubavisión El canal de todos

Con obras emblemáticas como Invierno, Desiree, Otoño, y las telenovelas La otra Esquina, Vidas cruzadas y Asuntos pendientes, además de su premiado documental Ay mi amor, la escritora consolidó su lugar en la historia cultural de la isla.

“Su obra y pasión seguirán inspirando a futuras generaciones”, subrayó la nota publicada por Cubavisión.

Según Cuballama, Suárez, a sus 62 años de edad, era una de las guionistas más destacadas de la televisión cubana, con trabajos inolvidables como el guion de La otra esquina y Asuntos pendientes.

También dirigió documentales como Tango Havana y Ay mi amor, colaborando con el reconocido director Ernesto Fiallo en varias producciones.

Sobre su trabajo creativo, la escritora señaló en una entrevista con el portal de la Televisión Cubana que buscaba reflejar la realidad contemporánea de los cubanos: “Me gusta trabajar obras que reflejen nuestra realidad, porque la identificación del espectador con ellas es más fuerte, en la medida en que se descubra las personas que conozca en la historia que se cuenta”.

Además, Suárez explicó que sus proyectos eran un constante aprendizaje: “Siempre me enfrento a una nueva obra con deseos de aprender, de buscar que se acerque a lo que pude interpretar del autor. Con La otra esquina he descubierto que hay muchas cosas que debo mejorar en mi próxima serie y me alegra poder estar consciente de que ninguna obra es perfecta”.

La escritora también expresó cómo las decisiones externas afectaron su trabajo: “La novela sufrió de incomprensiones y mandatos, pagó la obra por ello y pago yo, pues los que toman decisiones rara vez aparecen en los créditos”.

Durante los últimos meses, el mundo artístico cubano ha sufrido la pérdida de figuras destacadas en la música, el teatro y el cine.

Recientemente, falleció Paquito Cruz Terry, reconocido productor y representante artístico que dejó una huella imborrable en la música cubana.

Cruz trabajó con importantes agrupaciones como Manolito Simonet y su Trabuco y fue el impulsor de proyectos musicales clave en la isla.

Su muerte conmovió a la comunidad artística, y músicos como Maykel Blanco y el Centro Nacional de Música Popular lamentaron su partida, destacando su profesionalismo y pasión por la cultura cubana.

En el ámbito del teatro y la televisión, en enero se conoció el fallecimiento del actor Lázaro Guillermo Gómez, cuya trayectoria incluyó dramatizados televisivos y participación en agrupaciones teatrales.

Su muerte generó un fuerte debate en redes sociales debido a las precarias condiciones en que vivió sus últimos días, marcados por problemas de salud y abandono institucional. Su caso provocó indignación en la comunidad artística, que denunció la falta de apoyo a los actores en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, en noviembre pasado se confirmó el fallecimiento de la actriz, cantante y cineasta Inima Fuentes, una talentosa artista que residía en España y que luchó contra el cáncer en sus últimos años.

Fuentes tuvo una destacada carrera en el teatro cubano y fue docente en el Instituto Superior de Arte, además de incursionar en la realización cinematográfica. Su legado quedó plasmado en producciones teatrales y en el cortometraje Marrón, estrenado poco antes de su fallecimiento.

