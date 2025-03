Cubana en EE.UU. advierte: "No traigan a más nadie, miren lo que me pasó"

Un video publicado en TikTok por la usuaria cubana @yamilka.echevarra ha generado un gran revuelo en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

En el clip, la mujer lanza una dura advertencia a los cubanos en el exilio sobre la experiencia de traer familiares o conocidos desde la isla a Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

"A todos mis amigos que, como yo, viven trayendo gente de allá. No traigan a nadie, a nadie. No gasten dinero por gusto, no vale la pena", expresó la cubana con evidente frustración.

En su testimonio, la mujer explica cómo ha cambiado su percepción sobre ayudar a otras personas a emigrar, asegurando que muchos de los que reciben apoyo no muestran gratitud ni compromiso una vez que llegan a EE.UU.

"Cuando están en Cuba te quieren, te aman, te adoran, te escriben todos los días, eres el sol. Cuando están aquí, eres una más. Primero, no quieren trabajar. No estoy generalizando, estoy diciendo lo que me tocó", relató la usuaria en su video.

Además, aseguró que las personas a las que ayudó no solo la ignoraron, sino que tampoco siguieron sus consejos ni mostraron interés en integrarse o colaborar. "Te van a hacer quedar mal en todo momento, no van a contar contigo para hacer nada", agregó.

La cubana mencionó que ayudó a dos personas a emigrar, pero lamentó que una de ellas en particular le haya causado un gran sufrimiento. "Ahí mi vida se volvió un martirio", confesó.

El video ha generado un intenso debate en redes sociales, con usuarios que respaldan su testimonio y otros que consideran que cada experiencia es distinta y no se debe generalizar. No obstante, su mensaje ha resonado con muchos cubanos en el exilio que han vivido situaciones similares con familiares o amigos que han ayudado a emigrar.

El fenómeno de los cubanos ayudando a otros a salir de la isla ha sido una práctica común durante décadas. Sin embargo, las dificultades de adaptación en un país nuevo y las diferencias culturales pueden generar conflictos y desencuentros entre quienes brindan apoyo y quienes lo reciben.

El video sigue acumulando visualizaciones y comentarios, poniendo sobre la mesa un tema que muchos cubanos han experimentado, pero que pocos se atreven a expresar públicamente.

Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana a Estados Unidos