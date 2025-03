Asesinan en Cuba al joven artista urbano Mulatico Mulañé

Vídeos relacionados:

El joven cantante urbano conocido como “Mulatico Mulañé” fue asesinado este fin de semana en La Habana, según reportes difundidos en redes sociales.

Captura de Facebook/Elbbatocha Vazqz

Las circunstancias del crimen aún no están claras, aunque una internauta afirmó que ocurrió a la salida de un bar ubicado en 1ra. y 70, en el municipio Playa.

“Lamentablemente ayer, saliendo de 1 y 70 en Cuba, a este chico conocido como Mulatico Mulañé, cantante urbano, le quitaron la vida. Saliendo de un bar, mi gente. ¡Cuídense mucho!", denunció en redes la internauta.

"El hambre, la miseria y la necesidad han hecho crecer la delincuencia en Cuba. Miren a este chico tan joven, cómo le arrebataron su vida. ¡No salgan! Quédense en sus casas, pongan música y diviértanse así, porque la calle está mala, mala”, añadió.

Captura de Facebook/Angy Álvarez

La noticia ha provocado consternación entre admiradores, amigos y colegas del joven artista de 23 años, quienes han expresado su dolor por la prematura pérdida.

Captura de Facebook/El Detector del Reparto

Uno de sus amigos, Haned Mota, hijo de la cantante Haila María Mompié, recordó los inicios del cantante cuando ambos estudiaban en la Escuela Nacional de Arte (ENA).

“Mi hermano, no sé ni qué escribir, no tengo palabras para describir el dolor que siento. Estudiamos juntos desde chiquitos en la ENA, siempre vi tu talento cuando me cantabas canciones de reparto en la matica, hermano mío. Cuando todo el mundo te daba por loco, yo siempre vi tu talento”, escribió Mota, quien también relató cómo el artista comenzaba a ganar notoriedad recientemente.

“Fue el año pasado cuando despuntaste en la calle y empezaste a pegar las canciones en Cuba con @morffa.promo. Te dije: ‘Mi hermano, sigue así, deja la calle, los problemas no dan nada, ponte pa’ la música, tú eres de los buenos, Yaikel’. Pero nadie escarmienta por cabeza ajena”, añadió Aned Mota.

Finalmente, expresó su pesar por la pérdida: “Donde quiera que estés, mi hermano, quítanos este dolor tan grande en el pecho. ¿Por qué te fuiste, Yaikel, asere? ¿Por qué tú, mi hermano, con un futuro por delante y un talento de otro planeta? No era tu momento, con 23 años la vida es una locura. Vuela alto, asere. @mulatico_mulane, mi pésame para tu familia. Te quiero, mi causa, me partiste a la mitad con esto”.

"La violencia en Cuba se está saliendo de control y nadie está haciendo nada al respecto. Cuba se está cayendo a pedazos en todos los aspectos. Hemos perdido a cinco colegas del género desde que falleció El Taiger. En nombre de todos tus amigos cercanos, te damos la despedida, @mulatico_mulane. EPD. Te recordaremos siempre con todas las cosas lindas que vivimos juntos en vida. Gracias por regalarnos tu música, gracias por la amistad que tuvimos, gracias por todo, campeón. Descansa en paz", escribió por su parte Dashel Odisea.

Captura de Facebook/Dashel Odisea

Entre los mensajes de condolencias se encuentra el de Caliéntalo Media, que era su productora en la isla.

“Realmente es muy triste, pero lo sucedido no tiene que ver con Cuba, o sea, con el país; tiene que ver con la gente, esa gente ignorante que todo lo quiere resolver con guapería, con agresividad, con el mal ambiente. Esa gente mediocre que no sale a luchar un peso dignamente… a como sea, pero sin agredir al otro, porque el otro está igual o peor que tú”, lamentó uno de muchos comentaristas en redes.

“Desperdician el talento con guapería y con ambiente y estos son los resultados, desgraciadamente. Ese atraso de que ‘yo soy más guapo que tú’ no trae nada. La guapería es cuatro pesos en el bolsillo y comprarle una casa a tu mamá, esa es la verdadera rutina y ambiente”, apuntó otro.

Hasta el cierre de esta nota, persiste la falta de información en torno a las circunstancias exactas en que falleció el joven cantante, aunque se multiplican en redes las expresiones de dolor por su pérdida.