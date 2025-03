Desgarrador texto de un teatrista cubano ante los apagones: "Hemos aceptado que es normal nuestra agonía"

Vídeos relacionados:

Un director de teatro cubano ha expresado su profunda indignación y desesperación en un post publicado en su muro de Facebook, en el que denuncia la severa crisis energética que afecta a Cuba, con 22 horas sin electricidad cada día.

La situación es "así de simple, así de duro", señala Freddys Núñez Estenoz, para quien lo peor es "que no ocurre nada."

Lo más leído hoy:

En su mensaje, Núñez critica la normalización de los apagones prolongados que llevan a la población a vivir en condiciones extremas. No entiende, por ejemplo, que las clases continúen, especialmente cuando los niños tienen que irse a la cama "solo con agua de azúcar".

El teatrista relata situaciones dramáticas como la de una anciana que se desmayó por hambre en la cola de un banco, luego de tres días en una cola para intentar conseguir efectivo para comprar alimentos.

"Qué sentido tiene que sigamos jugando el juego de que algo funciona cuando en realidad todo está hecho mierda... Nada funciona, nada", dice con rabia.

Captura de Facebook / Freddys Núñez Estenoz

Freddys Núñez cuestiona el rumbo del país, haciendo un fuerte llamado a la reflexión sobre la pérdida de dignidad y coherencia en la sociedad cubana, que está "marchita, con jóvenes que solo piensan en hacer las maletas, con adultos que maldicen el tiempo perdido, robado, secuestrado...".

"Hemos aceptado que es normal nuestra agonía, que la única opción es la resignación...", sostiene, y critica la falta de acciones concretas frente a la crisis energética y económica.

Afirma que los esfuerzos del gobierno, como las redadas contra coleros en bancos o el control de los precios, son solo distracciones que no abordan los problemas reales. "Si no hubieran implementado un reordenamiento económico basado no en el entusiasmo sino en el estudio real de los pro y los contras, no hubiera coleros en los bancos, ni ancianos desmayándose en eternas colas".

El post de Nuñez es un lamento sobre un país que se está desmoronando bajo el peso de la desinformación y la falta de recursos.

Subraya que "la vida en esta Cuba que duele como un clavo clavado en el centro del pecho" y cuestiona: "¿Cuándo la palabra dignidad podrá ser aplicada fuera de los estándares políticos que piden resistencia?".

Finalmente, llama al gobierno a declarar el estado de emergencia y a tomar medidas urgentes para resolver la crisis energética. "Aquí llevamos más de dos semanas viviendo un infierno con apagones que oscilan entre 17 y 23 horas diarias... Si esto no es una emergencia, ¿Qué otro nombre tiene?".

El mensaje del director de teatro refleja el sentimiento de desesperación de muchos cubanos que viven una constante lucha por sobrevivir en medio de la crisis, mientras observan cómo las promesas de un futuro mejor se alejan aún más.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba