"Le ganó a todas las féminas del género": Llueven los elogios para Musteerifa, la nueva revelación del reparto cubano

La escena musical cubana tiene una nueva estrella en ascenso: Musteerifa. La joven cantante ha causado sensación en redes sociales y en el circuito del reparto, un género dominado por voces masculinas y letras cargadas de contenido explícito. Sin embargo, Musteerifa está rompiendo esquemas con su estilo único, conquistando a los fanáticos con su talento y carisma.

La chica guantanamera ya captó la atención de los dominicanos Destino Positivo y Fernan y el locutor cubano Frank Abel en uno de los programas de Destino Tolk, quienes coinciden en que Musteerifa tiene una gran capacidad vocal que le permitiría incursionar en cual género.

Lo más leído hoy:

Además de brillar sin necesidad de letras agresivas o contenido explícito y sin auto tune, para Frank Abel destacan la frescura y autenticidad de Musteerifa y también el que su buena dicción permita que se entienda a la perfección lo que canta.

Desde que comenzaron a circular videos de la artista interpretando sus canciones a capella, y sobre todo los hit que ha lanzado recientemente “Las ganas”, junto a Payaso x Ley, y “Ojalá” en solitario, los elogios no han parado y por supuesto también las comparaciones con otras exponentes femeninas dentro del género.

“Muste está rompiendo fuerte, le deseo toda la suerte del mundo porque la muchacha tiene tremendo talento y muy bonita voz , puede cantar no solo reparto, lo que se le ponga”; “Musteerifa es la voz del reparto que más me ha gustado... de todas las que dicen que cantan reparto”; “Esta niña le ganó a todas las féminas del género, súper talento tiene”; “Yo apenas conocí la música de Musteerifa porque me salió un tema viral en TikTok y empecé a buscar su música y la verdad canta súper bonito, gran talento y representación del género urbano cubano”; “Musteerifa canta mejor que todas ellas juntas, Abel tiene razón”; “Muy bien porque tiene voz, melodia, armonia, es afinada, tiene imagen y flow y al parecer va a llegar lejos”; “Cuando vemos el verdadero talento no caben dudas que estamos frente a un artista... Lo demás son luchadores y tienen su mérito pero no es lo mismo”; “No había oído hablar de Musteerifa, busqué y creo que vi todos sus videos, que voz más bonita, qué bien entona, qué bien canta, qué flow tiene, pienso que puede llegar bien lejos”, opinaron varios internautas en YouTube al ver el programa Destino Tolk.

A diferencia de muchos exponentes del reparto, Musteerifa ha optado por un enfoque diferente, apostando por letras que se alejan de la vulgaridad y el lenguaje explícito, lo que le ha valido aún más reconocimiento. Sus seguidores aplauden esta iniciativa y la han catalogado como un soplo de aire fresco dentro del género.

A medida que su popularidad sigue en aumento, muchos se preguntan cuál será el próximo paso en su carrera. ¿Logrará Musteerifa consolidarse como una de las grandes figuras del reparto cubano? Por ahora, su ascenso es imparable y su impacto en el género ya es innegable.

Preguntas frecuentes sobre Musteerifa y su impacto en la música urbana cubana