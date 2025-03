Actor cubano Jorge Martínez revela detalles de su vida personal: "Vivo con un solo pulmón"

El popular actor cubano Jorge Martínez relató detalles de las enfermedades que ha padecido a lo largo de su vida y las consecuencias que le han traído.

En el programa de YouTube "La familia cubana", Jorge confesó que hace dos años sufrió cáncer por segunda vez -la primera fue hace 12 años, cuando tuvo cáncer de pulmón y lo superó- y los médicos le dieron seis meses de vida.

En esta ocasión la enfermedad le atacó la garganta, dos ganglios le dieron positivo justo cuando estaba filmando la novela "El derecho de soñar". Con los puntos en el cuello iba a grabar hasta 14 escenas diarias, y él solo les pedía a las maquillistas que le taparan bien la herida para que no se viera.

"Me estaba dando quimio y radio terapia, yo perdí paladar, las glándulas salivares, perdí todo. Estuve casi un año tomando agua y líquido, sopitas. Me puse en 42 kilos (...)", detalló".

El actor comentó las dificultades que sufrió para poderse recuperar, ya que vivía solo y debía hacérselo todo, a pesar de lo débil que estaba. Gracias a que una amiga lo invitó a su casa en Italia, donde permaneció un año, hoy se encuentra muy bien.

En la entrevista, el destacado histrión recordó la polémica surgida en el 2006 cuando él conducía "El Expreso", una revista musical que se transmitía los domingos por la noche por Cubavisión.

Dada la popularidad del programa, a la dirección se le ocurrió que él se casara con su novia, una bailarina del colectivo, en el propio espacio y transmitir la ceremonia. Pero la idea no gustó en las altas esferas de la cultura, a pesar de que el espectáculo no se emitió en directo, sino cuatro días después.

Tras una nota oficial del ICRT calificando la boda de "inaceptable" y anunciando sanciones para los responsables, el organismo intentó después continuar con el programa como si no hubiera pasado nada, pero ni Jorge ni la directora estuvieron de acuerdo. Y "El Expreso" se canceló.

De aquel suceso, el peor recuerdo que le queda fue la actitud cobarde de los jefes de la redacción de programas musicales de la televisión, que no tuvieron valor de sacar la cara y apoyar al programa en su momento.

"Hoy en día ninguno de esos dirigentes existe y yo sigo existiendo como artista, porque es así. Y sigo teniendo el cariño de la gente, el apoyo del público, porque el artista dura, el artista es para la gente, el dirigente va y viene, y se quita y se pone; bueno, en algunos lugares...", afirmó.

En 2018, Martínez acudió al programa de la televisión "Con dos que se quieran", que conducía Amaury Pérez, y contó que tras superar el cáncer de pulmón se sumó al rodaje de la película "Últimos días en La Habana", de Fernando Pérez, para la cual debió bajar 12 kilos en dos meses, algo que en su condición, era peligroso.

"Fumaba dos cajas diarias. Me despertaban las ganas de fumar. No podía estar una o dos horas sin fumar, y eso me provocó problemas respiratorios. Cuando filmaba tenía que parar y toser. Un actor me dijo que fuera al Oncológico. Allí me detectaron un cáncer en el pulmón izquierdo, muy avanzado ya. Un quiste muy grande, de casi seis centímetros, y estaba ya casi desahuciado", detalló entonces.

Cuando habló de la película Martínez confesó que le hubiera gustado hacer más cine.

"La realidad de mi país es dura. Hay que hacerlo, y hay que abrirle los ojos a mucha gente que los tiene cerrados o que mira a otro lado. Yo creo que el cine cubano ha servido para eso, toda la vida, no de ahora. Ha sido un látigo con cascabeles. Y a veces sin cascabeles", subrayó.

