Fiu Fiu, creador de contenido cubano, recuerda su travesía para llegar a Estados Unidos: "Tenía que comer de la basura"

Rayner, el creador de contenido cubano conocido en el mundo de las redes como Fiu Fiu, salió de Cuba con destino Guyana y allí comenzó una larga y dura travesía por buena parte de América Latina hasta llegar a Estados Unidos.

En entrevista con Destino Tolk relató el momento más difícil de esa travesía del que salió gracias al apoyo de dos cubanas en Miami que, sin conocerlo, lo ayudaron a llegar a suelo estadounidense.

Lo más leído hoy:

“Yo en Brasil me quedo botado porque no tenía dinero, me lo había quitado la policía, yo tenía que dormir en las paradas de los metros, comer comida de un tanque de la basura de al lado de una panadería que por las noches cuando botaban todas las cosas yo tenía que comer del tanque de la basura”, relató el influencer visiblemente afectado al recordar esos momentos.

“Tenía que dormir en un lugar que era como un edificio que tenía unas puertas y en una escalera yo dormía”, agregó.

A través de las redes una cubana en Miami le escribió y él en medio de su desesperación se desahogó. Esa mujer y una amiga decidieron ayudarlo desinteresadamente y le enviaron el dinero suficiente para continuar su travesía hasta Estados Unidos sin tener que pasar nuevamente por circunstancias como esta.

Fiu Fiu dijo que esa persona junto a su papá lo recibieron en Miami: “Quiero agradecer a la vida por haber encontrado a dos personas como ellas que junto al espíritu de mi abuela me ayudaron a llegar a Estados Unidos. Ellas saben que a pesar de que yo todos los días no las llame, no les escriba, no les diga qué pasa o qué siento, en mi corazón siempre va a haber un lugar para ellas”.