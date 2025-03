"Al que le duela que se muerda la lengua": Bebeshito y Rachel prenden las redes bailando el nuevo éxito del reguetonero

“Mano”, la nueva canción de Oniel Bebeshito, es un éxito rotundo y qué mejor manera de celebrarlo que sumarse al challenge viral que se ha desatado en redes bailando junto a su pareja Rachel Arderi.

El reguetonero y la modelo cubana subieron la temperatura en Instagram con un video dando lo mejor de sí a ritmo del estribillo con unos pasos llenos de sensualidad y alguna que otra insinuación como la letra del propio tema.

Como era de esperarse los movimientos de Rachel acapararon muchas miradas, algo con lo que Bebeshito no parece estar molesto.

“Se nota que eres latina”, se lee junto al video y en la descripción al post Oniel añadió: “Pa que todo eso arriba me salpique”, frases que son de la letra de este título.

“Pa lo que él me coge”, escribió Rachel en los comentarios, mientras los seguidores de ambos coincidían en que el bailecito les quedó súper bien y es un mensaje alto y claro para quienes los critican.

“Así se hace Rache bendiciones disfruta, goza y al que le duela que se muerda la lengua”; “Linda pareja Dios los bendiga”; “Les quedó súper, ahí no se sabía quién cogió a quien para el bailecito”; “En mi opinión el mejor de todos los que lo han intentado hacer, bendiciones para ese dúo tan lindo que han formado”; “Al que no le guste que se muera además cero respuestas para ningún detractor y menos para las tatas infladoras”; “Ay que digan lo que sea a mí ellos me gustan”; “El mejor que vi, ¿cuántas veces lo hicieron?”; “Ustedes dos son una locura haciendo estos videos, muchos éxitos y bendiciones”; “Sin dudas que son los mejores”, opinaron los fans de la pareja

“Próximamente CiberCuba: “El cantante cubano Oniel Bebesito y su esposa realizan un baile que deja impactados a sus seguidores tras el éxito de su nueva canción ‘Mano’”, escribió una internauta en los comentarios a la publicación, y como este medio siempre complace a sus lectores la nota no podía faltar.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

Incluso antes de su estreno ya “Mano” estaba sonando en las redes sociales con decenas de internautas protagonizando este challenge viral.

