Yomil rompe el silencio sobre por qué no ha sacado nueva música con El Dany

Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo ha roto el silencio sobre la razón por la que todavía no se han publicado nuevos temas del dúo Yomil y El Dany, a pesar de que existen muchas canciones grabadas. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el artista explicó que no se trata de falta de material, sino de una cuestión emocional y conceptual.

“Es verdad; pero siento que todavía no están cerradas al 100 %, el concepto todavía no lo he tenido claro y es muy difícil crear algo que impacte sin la presencia de mi hermanito”, confesó Yomil en referencia a El Dany, fallecido en julio de 2020.

Lo más leído hoy:

El artista dejó claro que no quiere lanzar canciones en colaboración con su compañero solo por hacerlo, y que hay una diferencia importante entre los temas que ha sacado como solista y los que representan al dúo.

“No es lo mismo que yo saqué temas en solitario por hobby sin importar si funcionan o no. Pero en el caso de @yomilyeldany no es para experimentar, es para apretar y no fallar, demostrar porque somos leyendas y hicimos historia”.

En el mensaje, Yomil aseguró que, cuando llegue el momento, las canciones saldrán una tras otra y dejarán huella: “La prisa no es elegante, solo sé que cuando salgan van a salir una tras otra”.

El post estuvo acompañado por una foto en la que aparece junto a El Dany, en lo que parece una calle habanera, evocando los inicios y la complicidad artística que compartieron.

Yomil / Instagram

Con esta publicación, Yomil refuerza su compromiso de honrar el legado musical del dúo, subrayando que no se trata de cantidad, sino de respeto, calidad y sentimiento.

Preguntas frecuentes sobre la música de Yomil y El Dany