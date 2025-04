Yomil Hidalgo amplía su negocio gastronómico en La Habana: Así luce el nuevo local

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo sigue diversificando su carrera empresarial y ha anunciado la próxima inauguración del primer salón de su pizzería Doping, donde los clientes podrán disfrutar de sus ofertas gastronómicas en un espacio acogedor en La Habana.

"Ya va quedando poco para la inauguración de nuestro primer salón, para que puedan disfrutar de una rica Doping Pizzas en familia y amigos en un rinconcito agradable de La Habana", compartió el artista el pasado enero en la cuenta oficial del negocio en Instagram, y los avances ya son más notables.

A través de varias historias en sus redes sociales, Yomil mostró este viernes cómo quedó la remodelación del local, incluyendo detalles de la decoración, los nuevos muebles y hasta los baños del establecimiento, que destacan por su diseño moderno y elegante.

Las imágenes revelan un ambiente vibrante, con paredes naranjas, luces LED y un mobiliario que promete comodidad para los comensales.

“Cuando empiezo un proyecto es para hacer las cosas bien, si no, ni me meto. Y este es uno de los que más amor y dinero le he puesto”, escribió el reguetonero, quien también resaltó que uno de sus mayores retos ahora es consolidar un equipo de trabajo sólido que garantice un servicio de primer nivel.

El salón forma parte de la expansión de Doping, un emprendimiento con el que Yomil incursionó en el mundo de la gastronomía en la capital cubana en enero de 2023, cuando inauguró esta pizzería.

