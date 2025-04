Motorista colisiona con un carro en Santiago de Cuba: Testigos apuntan a visibilidad reducida

En la tarde de este lunes ocurrió un accidente de tránsito en la calle Escario, en el Reparto Santa Bárbara, que involucró a un automóvil particular y una motocicleta.

Según informes preliminares brindados por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, no se reportan personas lesionadas de gravedad.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Un vecino de la zona relató que el conductor del vehículo particular "traía tapada la parte interior del lado derecho y no se dio cuenta que venía el motor porque no veía nada, y violando el Pare, el motorista se impactó contra el carro".

Este testimonio sugiere una posible falla de visibilidad del conductor del auto, lo que habría provocado que no advirtiera la presencia del motociclista al cruzar la intersección.

Hasta el momento, no se conocen los datos personales de los implicados ni detalles médicos específicos, aunque testigos aseguran que ninguno de los involucrados presentó heridas de gravedad.

En fotografías captadas en el lugar, se observan diferentes ángulos del accidente, incluyendo la presencia de un oficial de tránsito en el lugar de los hechos.

Facebook/Yosmany Mayeta

Además, se puede apreciar el fuerte impacto en la puerta derecha del automóvil, mientras la motocicleta permanece caída justo frente al vehículo.

Vecinos y curiosos se congregaron rápidamente en el lugar del accidente.

Facebook/Yosmany Mayeta

El pasado 31 de marzo, tres jóvenes perdieron la vida en un grave accidente de tránsito también en Santiago de Cuba. Las víctimas fueron identificadas como Félix Sandi Ortiz (39 años), Darilen Gonce Salas (20) y Leonel Bell Bravo (22).

Además, un accidente en La Habana entre un camión y una moto con sidecar resultó en la muerte de al menos una persona. Inicialmente, se reportaron tres heridos, pero posteriormente se confirmó el fallecimiento de uno de los lesionados.

También, en la localidad de Bacuranao, municipio de Guanabacoa, un automovilista fue impactado por una pipa tras perder el control de su vehículo. Afortunadamente, el herido solo sufrió lesiones leves.

El 22 de febrero, un accidente de tránsito masivo ocurrió en la entrada de la ciudad de Las Tunas, dejando un total de 11 personas heridas, tres de ellas en estado crítico. Entre los lesionados se encontró una menor de edad.

Estos incidentes reflejan una tendencia preocupante en la seguridad vial de Cuba, resaltando la necesidad de medidas preventivas y una mayor concienciación sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

