Después 3 días de llegar a EE. UU., madre cubana cuenta lo que más y menos le ha gustado: "Nunca había entrado a una tienda"

Una madre cubana recién llegada a Estados Unidos compartió en un video las primeras impresiones que le ha dejado su nueva vida en el país norteamericano, apenas tres días después de pisar suelo estadounidense.

El video, publicado en TikTok por su hijo @blued_diamond, muestra el emotivo momento en que él le pregunta qué es lo que más le ha gustado, lo que menos le ha agradado y qué es lo que extraña de Cuba.

Lo más leído hoy:

“Lo que menos me ha gustado es que ha estado lloviendo”, respondió la mujer con una sonrisa. Sin embargo, al hablar de lo que más le ha impactado en estos primeros días, no dudó: “Lo que más me ha gustado es todo”, dijo con entusiasmo.

La cubana también confesó que nunca antes había entrado a una tienda, dejando entrever las limitaciones y carencias que vivía en la isla, donde el acceso a bienes de consumo es cada vez más difícil.

Cuando le preguntaron qué es lo que más extraña de Cuba, su respuesta fue inmediata: “A mi mamá y a mi hijo”. Una frase breve, pero que resume la carga emocional de quienes emigran y deben dejar atrás a seres queridos.

El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, con comentarios de apoyo, empatía y también reflexión sobre las realidades contrastantes entre Cuba y Estados Unidos.

Muchos usuarios se sintieron identificados con las palabras de la madre cubana y destacaron la mezcla de ilusión y nostalgia que suelen vivir quienes recién comienzan una nueva vida fuera de la isla.

Preguntas frecuentes sobre la migración cubana y la adaptación en Estados Unidos