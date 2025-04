Florida ejecuta al asesino de una empleada del Miami Herald

Vídeos relacionados:

El estado de Florida ejecutó el martes por la noche a Michael Tanzi, el hombre condenado por el asesinato de Janet Acosta, una trabajadora del Miami Herald que fue secuestrada y estrangulada durante su hora de almuerzo en abril del año 2000.

Tanzi, de 48 años, fue declarado muerto a las 6:12 p.m. en la prisión estatal de Florida, tras recibir una inyección letal compuesta por tres fármacos, informó el medio Local 10.

Lo más leído hoy:

Con voz apenas audible, ofreció unas últimas palabras: “Quiero disculparme con la familia”, y luego recitó un versículo de la Biblia antes de que comenzara el procedimiento.

Acosta, de 40 años, trabajaba en el área de producción del periódico y fue abordada por Tanzi mientras leía en su camioneta durante su descanso laboral.

Según los registros judiciales, él le pidió un cigarrillo y de inmediato comenzó a golpearla. Usando una navaja, la amenazó, la ató y la condujo desde Miami hasta los Cayos de Florida.

Durante el trayecto, Tanzi robó 53 dólares en efectivo, retiró dinero con la tarjeta bancaria de la víctima y compró cinta adhesiva y cuchillas. Finalmente, la llevó a un área remota en Cudjoe Key, donde le informó que iba a matarla. La estranguló y luego cubrió su rostro con cinta antes de acabar con su vida. Abandonó el cuerpo en la isla y condujo el vehículo hasta Key West.

Cuando Acosta no regresó al trabajo, sus compañeros denunciaron su desaparición. La policía localizó el vehículo y, posteriormente, Tanzi confesó el crimen y guió a los agentes hasta el lugar donde dejó el cuerpo.

“Si la dejaba ir, me iban a atrapar más rápido. No quería que me atraparan. Me estaba divirtiendo mucho... Le dije: ‘No puedo dejarte ir. Si te dejo ir, me meteré en muchos problemas’”, confesó Tanzi a las autoridades.

Luego fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada y robo de vehículo, con una recomendación unánime del jurado para la pena de muerte.

Todas sus apelaciones fueron rechazadas, incluida una solicitud de suspensión de ejecución presentada ante la Corte Suprema de EE.UU. horas antes de su muerte.

Tanzi es la tercera persona ejecutada este año en Florida. La próxima ejecución en el estado está programada para el 1 de mayo, bajo órdenes firmadas por el gobernador Ron DeSantis.

Tras la ejecución, la familia de Janet Acosta expresó su alivio. “Está hecho. Básicamente, se hizo justicia para Janet”, dijo su hermana Julie Andrew, quien estuvo presente en la sala de ejecuciones. Su sobrina, Janet Vanderwier, agregó: “Este es el cierre de más de dos décadas de lucha por justicia”.

El fiscal estatal del condado de Monroe, Dennis Ward, emitió una declaración tras la ejecución: “Hoy se cierra un capítulo largo y doloroso para la familia de Janet Acosta y para nuestra comunidad. Se ha hecho justicia, aunque ninguna acción legal podrá devolver la paz a quienes perdieron a un ser querido de manera tan violenta. Recordamos a Janet y continuamos trabajando cada día para garantizar la seguridad pública y el respeto al estado de derecho”.

En lo que va de 2025, once personas han sido ejecutadas en Estados Unidos, incluidas dos por pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur.

Se espera que al menos una docena más de ejecuciones se lleven a cabo antes de que finalice el año.

Preguntas frecuentes sobre la ejecución de Michael Tanzi y la pena de muerte en Florida