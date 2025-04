Acto heroico en Florida: Turista salva a tres adolescentes de morir ahogados en la playa

Un acto de valentía en las costas de Singer Island, una península del condado de Palm Beach, Florida, ha dejado una historia que muchos no olvidarán.

Fernando Carrera, un visitante de Carolina del Sur que se encontraba disfrutando de una tranquila caminata por la playa con su familia, se convirtió en un inesperado héroe tras escuchar los desesperados gritos de alguien que se estaba ahogando.

Lo más leído hoy:

Sin dudarlo, y enfrentando un peligro inminente, se lanzó al agua y salvó la vida de tres bañistas, convirtiéndose en el protagonista de un rescate que casi parece sacado de una película.

El incidente ocurrió el pasado sábado a las 6:00 PM, en Ocean Reef Park, una de las playas más concurridas de la región, cuando el sonido angustioso de los gritos de auxilio rompió la calma del paisaje costero.

A pesar de que había otras personas en la playa, nadie parecía actuar, lo que motivó a Carrera a saltar al agua sin dudar.

En una entrevista con Telemundo 51, relató: "Vi que no había tiempo para pensarlo mucho y por eso la única oración que me salió fue: 'Dios, que por favor sea este mi último día'".

"Me alejo un poco más y miro, y digo: 'Wow, esto está difícil", recordó.

El instinto de salvar una vida superó cualquier temor y se adentró en el mar a pesar de las difíciles condiciones. Con cada brazada, se acercaba al joven que luchaba por mantenerse a flote. "Le gritaba: 'Quédate conmigo, quédate conmigo, ya casi llego'".

El video grabado por la familia de Carrera muestra el momento en que, después de un esfuerzo titánico, logra llevar al chico a la orilla.

Pero la valentía de Fernando no terminó allí. Mientras trataba de calmar al adolescente rescatado, escuchó que había más personas en apuros en el agua. "Estaban más adentro, pero sin pensarlo me tiré de nuevo al agua", relató.

En ese nuevo acto heroico, Carrera logró llegar a donde los dos adolescentes luchaban por sobrevivir. "La muchacha me decía, 'salva a mi hermano, salva a mi hermano', y yo le dije, 'No, ven aquí, los dos vienen conmigo, no te vas a quedar aquí sola'".

Tras nadar con ambos jóvenes, los llevó de regreso a la orilla.

Para entonces, las autoridades ya habían llegado al lugar, e incluso un helicóptero había sido desplegado en busca de más posibles víctimas.

Para Fernando, no hubo dudas de que debía actuar, independientemente de los riesgos, y asegura que si volviera a pasar, no dudaría en repetir su heroico gesto.

"Yo sabía que si esas personas se ahogaban y yo estaba mirando ahí en la playa, no iba a poder vivir conmigo el resto de mi vida", afirmó.

El hombre se ha ganado el reconocimiento y la admiración de todos los que estuvieron presentes en aquel día decisivo, y su acción será recordada como un ejemplo de coraje y humanidad.

Las autoridades confirmaron que cinco personas en total estuvieron involucradas en incidentes de ahogamiento ese día.

Preguntas frecuentes sobre el acto heroico en Florida y rescates en condiciones peligrosas