República Dominicana vive días de luto tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, una tragedia que ha cobrado la vida de más de dos centenares de personas. El siniestro ocurrió durante una actuación del reconocido merenguero Rubby Pérez, cuyo cuerpo fue recuperado entre los escombros días después. La magnitud del desastre ha conmocionado tanto al país caribeño como a la comunidad internacional, y ha tocado especialmente al cantante español Alejandro Sanz, quien perdió a dos amigos muy cercanos en el suceso.

El artista se pronunció en redes sociales con mensajes cargados de dolor e incredulidad. A través de Instagram, el intérprete de Corazón partío expresó su desconsuelo por la muerte de Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, a quienes consideraba parte de su familia elegida.

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, escribió. En una emotiva dedicatoria, agregó: “Compadre, Eduardo; comadre, Johanna… Solo nombraros, duele”.

Acompañando sus palabras, el cantante compartió una serie de fotos y videos con momentos vividos junto a la pareja fallecida, recordando viajes y celebraciones familiares. “Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan... Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes”, añadió, visiblemente afectado por la pérdida.

La comunidad artística no tardó en responder con muestras de apoyo. Artistas como Carlos Vives, Bizarrap, Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Laura Pausini y David Bisbal enviaron mensajes de aliento al cantante español, sumándose a la ola de solidaridad que ha surgido tras el trágico colapso. Incluso sus exparejas, Jaydy Michel y Raquel Perera, expresaron públicamente su pesar y condolencias, dejando claro el impacto que ha tenido la tragedia en el entorno personal de Alejandro Sanz.

