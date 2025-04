Un video en redes sociales está sacando carcajadas y despertando el orgullo regional entre los cubanos. Dos jóvenes, una de Santiago de Cuba y otra de Ciego de Ávila, se lanzan a comparar cómo se nombran varios objetos cotidianos en sus provincias… y no logran ponerse de acuerdo ni para servir la sopa.

Para una, el utensilio es un “cazo”; para la otra, un “cucharón”, porque “cazo” se usa más bien “cuando alguien no te hace caso”. Lo que una llama “guataca”, la otra lo conoce como “asadón”. Y así sigue la lista: balance vs. sillón, pluma vs. llave, presilla vs. horquilla, y hasta fongo vs. plátano burro.

Pero la palabra que más revuelo causó fue “fatería”.

“¿Qué es eso fatería? Búscame el diccionario ahí”, comentó entre risas uno de los tantos usuarios.

El video provocó una avalancha de comentarios en defensa del habla de cada región. “Yo soy de Cienfuegos y la muchacha de Ciego habla correcto”, dijo una usuaria. Otro respondió: “Soy de Ciego, pero esa palabra fatería nunca la había oído. ¡Bobería de toda la vida!”

Daimelys (@yusnielmedero), una de las protagonistas del video, resumió la esencia del clip con buen humor:

“Ese es el objetivo, que cada quien defienda su forma de hablar. Al final, todos somos cubanos”.

Y así es. Porque si tú también dices presilla o horquilla, si tomas agua de la pluma o de la llave, o si te quedaste en blanco con lo de “fatería”, este video es una joya del humor criollo. Diferencias aparte, todos hablamos cubano: con sabor, picardía y mucha identidad.

