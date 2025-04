Testimonio de una madre cubana que se fue a EE. UU. y dejó a su niño: "Ahora su padre me chantajea"

La influencer cubana Yunisleidy Villa compartió recientemente en su cuenta de TikTok @yunisleidy1008 el desgarrador testimonio de una madre cubana que vive en Estados Unidos y enfrenta una difícil situación con el padre de su hijo, quien —según la denunciante— la estaría chantajeando emocionalmente para obtener beneficios migratorios.

“Dejé a mi hijo en Cuba a cargo de mi mamá y ahora su papá me chantajea que si no lo saco de Cuba no me va a dar la firma para que el niño venga”, comienza relatando la mujer a través del mensaje enviado a Yunisleidy, quien tiene una comunidad activa de seguidores en redes sociales, muchos de ellos migrantes cubanos.

Según contó, decidió dejar a su hijo en la isla bajo el cuidado de su madre cuando se le presentó la oportunidad de emigrar por la llamada “travesía”. Asegura que nunca quiso poner en riesgo la vida del menor en un viaje tan peligroso y que el acuerdo con el padre fue dejarlo en Cuba hasta que ella lograra establecerse y poder reclamarlo legalmente.

“Desde que llegué no he hecho más que trabajar y mandarles para Cuba todo lo necesario”, afirmó. El plan, según narra, era conseguir la residencia, tramitar la reclamación y reunirse finalmente con su hijo. Sin embargo, cuando le informó a su madre que ya había iniciado el proceso migratorio, recibió una noticia inesperada.

“Me dijo: ‘Hija, esto que te voy a decir no te va a gustar. Terminé fajada con el papá del niño y le dije una pila de cosas. Me dijo que no te piensa dar la firma para que te lleves al niño. Por favor, llámalo tú y habla con él’”.

Según la denuncia, el hombre fue incluso a la casa de la abuela y le dijo al niño que “no se emocionara”, que su madre no lo iba a llevar.

La madre acusa al padre de su hijo de manipular la situación para obligarla a sacarlo también a él del país. “Me dijo que si no lo saco de Cuba, no me va a dar la firma para que me lleve a mi niño”, reveló indignada.

Este caso refleja una realidad común entre muchas madres cubanas migrantes, que deben tomar decisiones dolorosas al momento de abandonar la isla en busca de un futuro mejor para sus hijos. Las trabas burocráticas, el control de las firmas parentales y, en muchos casos, los conflictos familiares, complican aún más los ya difíciles procesos de reunificación.

Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y sus desafíos familiares