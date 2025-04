Cubanos salen en defensa de Charly & Johayron tras demanda por uso de la imagen de El Taiger con inteligencia artificial

Una ola de apoyo ha inundado las redes sociales a favor del dúo urbano Charly & Johayron, luego de que se hiciera pública una demanda en su contra por el uso de la imagen del fallecido reguetonero cubano El Taiger, generada mediante inteligencia artificial durante su más reciente concierto en Miami.

La polémica surgió tras la aparición de una representación digital de El Taiger en la presentación del popular dúo en el Watsco Center, la cual buscaba rendir homenaje al artista.

Sin embargo, las madres de las hijas del reguetonero a través de sus representantes legales acusaron a los jóvenes de utilizar su imagen sin autorización, desatando un debate sobre los límites del uso póstumo de figuras públicas mediante herramientas tecnológicas.

Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos han salido en defensa de Charly & Johayron, asegurando que su intención fue honrar la memoria del artista y mantener vivo su legado musical. Los comentarios reflejan el sentir colectivo de un público que aún no olvida la huella que dejó El Taiger en la música urbana cubana.

“Lo único que hicieron esos muchachos fue mantener vivo el legado del mejor del mundo. A El Taiger hay que hacerle homenaje todos los días. Por todo lo que nos dio en vida con su música”; “Tanta ansia de monetizar todo con respecto a El Taiger, lo único que van a lograr es dejarlo en el olvido. Charly & Johayron no necesitan una imagen de José para llenar un concierto caballero respétense, esos muchachos están pegados”; “Charly & Johayron solo hicieron un homenaje a un artista público que no se encuentra entre nosotros, hay que recordar que estas mujeres no estaban con El Taiger hay que ser bien problemático para pensar que estos muchachos no estaban haciendo algo de puro corazón”; “No hubo ninguna falta de respeto en lo que hicieron lo que pasa es que le quieren sacar dinero a todo al contrario hay que darle gracias que mantienen el legado vivo”, comentaron algunos internautas tras difundirse el video de la abogada que representa a las madres de las hijas del cantante.

La principal preocupación de muchos fanáticos radica en que situaciones de este tipo podrían conducir a que se apague el legado musical de El Taiger: “Lo único que están haciendo es mantener vivo el legado de José algo que ellas no están haciendo”; “Tienen que parar un poquito y darle más de Jose a su público en vez de restringirlo a él siempre le gustó estar suelto”; “Dios, hasta dónde y hasta cuándo. Unos queriendo mantener el legado y la imagen de El Taiger vivo y los demás diciendo que si pueden o no, estoy segura que José Manuel no estuviera de acuerdo en nada de lo que ellas están haciendo con su imagen”; “Lo único que van a lograr es que más ningún artista le rinda un homenaje a Jose, ustedes lo único que van a conseguir con esto es acabar con el legado de El Taiger ya que están perdiendo el tiempo en demandar a unos artistas que lo que hacen es recordar y mantener a Jose presente en su concierto”.

Hasta el momento de redactar esta nota Charly & Johayron no han hecho ninguna declaración oficial respecto a la demanda en su contra.

