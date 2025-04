La exrepresentante de El Taiger, Teresa Padrón, decidió aclarar su postura sobre la polémica que se desató por el uso de una recreación virtual del reguetonero en el concierto de Charly y Johayron, el pasado 12 de abril en el Watsco Center de Miami. A través de una directa en Instagram, Teresa dejó claro que no aprobó el homenaje y que su único compromiso es con la familia y los hijos del artista fallecido.

En su directa, Teresa explicó que días antes del evento hizo una promoción para el concierto, a pedido del promotor, y que incluso grabó un video junto a Anita, hija de El Taiger. Asegura que lo hizo sin saber que se planeaba usar inteligencia artificial para proyectar al cantante en el escenario.

“Yo hice el video con Anita… sin maldad y sin pensarlo. Después de eso, Charly reposteó mi promo y puso que venían sorpresas, pero yo no sabía qué iban a hacer. A mí nadie me había dicho nada de un homenaje”, aclaró.

“Yo nunca aprobé nada.”

Tras ese hecho, fue contactada por los abogados del patrimonio de El Taiger, quienes buscaban saber si ella había dado autorización para el uso de la imagen. Teresa fue enfática en que no tenía ninguna relación con ese homenaje ni lo había validado de ninguna forma.

Aunque reconoció que el momento fue emotivo, Teresa Padrón también señaló que no fue respetuoso hacerlo sin aprobación, sobre todo considerando que ya se les había advertido de que no utilizaran inteligencia artificial.

“Lo que hicieron fue superlindo, yo no le quito eso a nadie, pero el homenaje se podía haber hecho de otra manera. Cuando les dijeron que no usaran inteligencia artificial, tenían que haberlo respetado”, dijo. “Si querían hacerle un homenaje, tenía que ser otra cosa y aprobada por el patrimonio. No les pertenecía hacerlo.”

Teresa también aprovechó la directa para defender a las madres de los hijos del artista y a los abogados que están llevando el caso, muchos de los cuales —según reveló— trabajan pro bono, es decir, sin cobrar.

“Yo no estoy involucrada en la demanda, yo solo digo que apoyo a las mamás y a sus hijos.” “Yo tengo que apoyar lo que dice el patrimonio porque son los que defienden a los hijos de José. Siempre voy a pelear por lo correcto.”

Además, lamentó que se hable públicamente sin tener información real: “Todo el mundo habla lo que le da la gana sin saber verdades. Nadie sabe por qué la música de José no sale. Hablan sin base.”

También criticó que hasta ahora los hijos de El Taiger no han recibido ningún beneficio económico por el uso de su imagen o por su legado musical.

“Cuando dije que eso les pertenecía a los hijos, es porque no han recibido ni un dólar”, subrayó.

Teresa insistió en que no tiene ningún problema personal con los artistas y que espera que no se malinterprete su posición. Incluso dejó abierta la posibilidad de que Charly y Johayron no supieran que el homenaje no estaba aprobado, aunque considera que ahora podrían aclararlo públicamente.

“A lo mejor ellos pensaban que estaba aprobado. Eso no lo sé yo. Pero podrían salir a decir si sabían o no.”

