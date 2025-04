Amigo de El Taiger desvela detalles de la relación del reguetonero con su asesino Damián Valdez-Galloso

Mucho se ha especulado de la relación que existía entre El Taiger y su asesino Damián Valdez-Galloso, y el hecho de que fueran cercanos hizo que su muerte fuera aún más trágica e inaceptable en su círculo más íntimo.

En una entrevista para el programa Destino Tolk, el productor y compositor The Yabo, quien además de ser amigo de El Taiger trabajó con él durante una década escribiendo varios de sus temas, desveló detalles de la relación entre el reguetonero y Damián.

El influencer Destino Positivo le preguntó si en algún momento llegó a conocer personalmente a Damián alrededor de El Taiger: “Sí como no, yo lo vi en el estudio unas cuantas veces”.

“En ese momento él era una gente que yo lo veía como un fanático, él era un fanático más de Jose, lo que pasa es que en el transcurso de los años y basado en que Jose ya no se estaba sintiendo bien con él mismo por ciertas y determinadas cosas que él ya estaba haciendo que no tenía que hacer, ya empezó a tener un comportamiento no adecuado, no solamente con esa persona sino con varias personas”, dijo el productor, dando a entender que la relación entre ambos fue más allá del vínculo artista - fanático y no en los mejores términos.

Cuando supo que El Taiger estaba hospitalizado por un disparo en la cabeza, él y otros miembros del equipo comenzaron a especular sobre los posibles hechos: “Por la mente de nosotros pasaron muchísimas cosas, pero empezamos a notar cosas raras, cosas extrañas, y casualmente esa persona (Damián) trataron de comunicarse con él y no estaba respondiendo llamadas, como que se desapareció (...) nunca me pasó por la cabeza que podía llegar esa persona a hacer eso basado en la manera que veía que se comportaba con El Taiger. Siempre supe que era un fanático, pero no sabía que iba a ser una persona tan cruel de quitarle la vida a uno que supuestamente quería y apreciaba”.

The Yabo reconoció que El Taiger no era de los que se dejaba influenciar, guiar o aceptar consejos de amigos o personas cercanas y cuando decía que “era herramienta de Dios, no era herramienta de nadie” se refería justamente a eso, porque solo se dejaba orientar por sus padres y ellos ya no estaban.

De acuerdo con el productor, la imagen que El Taiger proyectaba en redes era una especie de personaje que adoptaba para ocultar lo que realmente sentía y lo destruido que estaba emocionalmente.

